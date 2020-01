Shakira'dan dünya liderlerine Aylan çağrısı: Niye bütün dünyayı paylaşamıyoruz?

UNICEF iyi niyet elçisi ve ünlü şarkıcı Shakira, Yunanistan’a gitme hayaliyle kaçak olarak bindikleri botun batması sonucu boğularak hayatını kaybeden ve cansız bedeni kıyıya vuran Aylan Kurdi’nin o fotoğrafının unutulmaması gerektiğini söyleyerek, "Niye bütün dünyayı paylaşamıyoruz? Bizi ne alıkoyuyor?" diye sordu. Shakira, “Ülkelerin ve liderlerin bir araya gelerek hayatlarını kaybeden Aylan Kurdi ve Galip Kurdi adına soruna akılcı bir çözüm bulacaklarına inanıyorum" dedi.

Shakira, UNICEF tarafından BM'de düzenlenen "çocuk gelişimi ve eğitimi" konulu toplantıya katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Shakira, Suriye'deki savaştan kaçan sığınmacı çocukların durumunun hatırlatılması üzerine, 2 yaşındaki Suriyeli Aylan Kurdi'nin Ege'de kıyıya vuran cesedinin çok trajik bir görüntü olduğunu söyledi. Bu fotoğrafın unutulmaması gerektiğini kaydeden Shakira, "Çocuklar savaşların bedelini ödememeli. Hepimizin çocuklara karşı sorumluluğu var. Ne liderler ne de sivil toplum olarak bizler bundan kaçabiliriz" dedi.

Sığınmacıların eve ihtiyacı olduğunu vurgulayan Shakira, "Gördüğüm kadarıyla ırkçılık önemli bir sorun. Her ülkenin kendi ekonomik sorunları olabilir ancak insan gereksinim ve haklarının, sınırlar, bayraklar, sayılar, ırkçılık ve bencilliğin üzerine çıkmasını umuyorum. Ülkelerin ve liderlerin bir araya gelerek hayatlarını kaybeden Aylan Kurdi ve Galip Kurdi adına soruna akılcı bir çözüm bulacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

"Kurdi kardeşleri her düşündüğümde aklıma John Lennon'ın 'Imagine' şarkısındaki 'Imagine all the people sharing all the world (Bütün insanların tüm dünyayı paylaştığını hayal et)' dizeleri geliyor" diyen Shakira, "Niye bütün dünyayı paylaşamıyoruz? Bizi ne alıkoyuyor?" diye sordu.

Shakira daha sonra "Imagine" şarkısından belirttiği dizeleri tüm Suriyeli çocuklar için seslendirdi.