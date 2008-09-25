Shakira'dan anlaşma çağrısı

Çocukların eğitim, sağlık, beslenme koşullarında iyileştirmeler yapılması için çalışan ALAS vakfını temsil eden Shakira, bölgedeki çocukların yüzde 50'sinden fazlasının okul öncesi eğitimden yoksun olduğunu, yoksulluktan kurtulma şansına ya da desteğine sahip olmadıklarını hatırlattı.



Shakira, çocuklar için, "Yoksul doğup yoksul ölüyorlar... Bu değişmeli" dediği açıklamasında, çocukların yeterli eğitim alamaması ve beslenememesi hâlinde iyi bir yaşamları olamayacağını söyledi.



Pop yıldızları, ekim ayında yapılacak olan İberAmerikan zirvesinde, liderlere çocukların durumuyla ilgili bir anlaşmanın kabûl edilmesi çağrısında bulundular. Alejandro Sanz da Güney Amerikalı liderlere yönelik olarak, "Bugün sizden söz alırsak, Latin Amerika'nın geleceğinin önünü açmış oluruz" dedi.



BM Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Salvador Devlet Başkanı Tony Saca, El Salvador'da yapılacak olan zirvede bu konuda çalışacaklarına dair Shakira'ya söz verdi.



Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez, başarılı ve ünlü olmakla birlikte kendilerini yoksul çocuklar gibi konulara adayan Shakira ve Alejandro Sanz'ı kutladığını söyledi.



ALAS vakfı Shakira, Sanz ve İspanyol şarkıcı Miguel Bose'un girişimiyle 2006'da kurulmuştu. Vakıf, Nobel ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez ve Meksikalı iş adamı Carlos Slim gibi birçok kişi tarafından da destekleniyor.

