Shakira, UNICEF yararına bebek partisi yapacak

UNICEF'ten yapılan açıklamaya göre, Shakira, hayranlarından dünya genelinde zor şartlar altında yaşamaya çalışan çocuklara yardım için düzenleyeceği sanal partiye katılmalarını istedi.

Shakire UNICEF aracılığıyla yaptığı açıklamada, ilk çocuklarının dünyaya gelişi öncesi yapacakları kutlamanın, dünyanın değişik köşelerinde temel ihtiyaçlarını karşılayamayan çocuklara umut olmasını istediğini belirterek, ''Bu unutulmaz anı bizimle paylaşanlara teşekkür ederim'' ifadesini kullandı.

Shakira hayranları, internet üzerinden sanatçının sanal odasını ziyaret ederek, çocukların ihtiyacını öğrenip hediye gönderebilecekler.

Sayfayı ziyaret ederek 5 dolar bağış yapılması halinde çocukların malaryadan korunabilmesi için cibinlik alınabiliyor. 10 dolar karşılığında ise 17 çocuğa aşı sağlanabiliyor.

Sanatçının sanal odasını ziyaret etmek ve bağış yapmak isteyenlerin http://uni.cf/baby adresini kullanabileceği kaydedildi.