'Shakira korsana karşı değil'

Shakira, yaptığı açıklamada hayranlarının internetten şarkılarını indirmesinden bir rahatsızlık duymadığını, bunu müziğin demokratikleşmesi olarak gördüğünü söyledi.Bu sözler yerli müzik sektöründe tepki çekti.Facia, felaket bir açıklama. Bir starı star yapan plak sanayisidir. O sanayi yok olursa, plak sektörü de yok olur. Ben artık star oldum, benden sonra tufan demek gibi bir şey bu. O artık star ve daha çok kişiye ulaşması onun için önemli. Bunun önündeki engeller yıkılmalı. Korsan da onun için engel. Starlar artık müziği kendilerinin vitrini gibi görmeye başladılar.Shakira’nın açıklamalarını çok şuursuzca buldum. Ben MSG’nin yönetim kurulundayım ve orada korsana karşı neler yapılabilirizin mücadelesini veriyoruz. Bu hırsızlığı desteklemek gibi bir şey.Emek hırsızlığını hiçbir şekilde hoş karşılayamayız. Açıklamayı talihsiz buluyorum.