T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Shakira korsana karşı değil'

Korsan müziğe karşı olmadığını açıklayan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira tartışmalara neden oldu.

23 Ekim 2009 03:00

Korsan müziğe karşı olmadığını açıklayan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira tartışmalara neden oldu.

Shakira, yaptığı açıklamada hayranlarının internetten şarkılarını indirmesinden bir rahatsızlık duymadığını, bunu müziğin demokratikleşmesi olarak gördüğünü söyledi.



Bu sözler yerli müzik sektöründe tepki çekti.

Attila Özdemiroğlu: Facia, felaket bir açıklama. Bir starı star yapan plak sanayisidir. O sanayi yok olursa, plak sektörü de yok olur. Ben artık star oldum, benden sonra tufan demek gibi bir şey bu. O artık star ve daha çok kişiye ulaşması onun için önemli. Bunun önündeki engeller yıkılmalı. Korsan da onun için engel. Starlar artık müziği kendilerinin vitrini gibi görmeye başladılar.

Funda Arar: Shakira’nın açıklamalarını çok şuursuzca buldum. Ben MSG’nin yönetim kurulundayım ve orada korsana karşı neler yapılabilirizin mücadelesini veriyoruz. Bu hırsızlığı desteklemek gibi bir şey.

Özgün: Emek hırsızlığını hiçbir şekilde hoş karşılayamayız. Açıklamayı talihsiz buluyorum.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24