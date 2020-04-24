Shakira karantina günlerinde Antik Felsefe dersleri aldı: Tüm eğlence için teşekkürler Platon

Şarkıcı Shakira, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle eve kapandığı günleri Pensilvanya Üniversitesi'nden Antik Felsefe dersleri alarak geçirdi.

43 yaşındaki şarkıcı, Twitter hesabı üzerinden Pensilvanya Üniversitesi'nin uzaktan eğitim programınabağlı Antik Felsefe dersini bitirdiğini duyurdu. Shakira, bir ay süren derslerinin sonunda "Son bir ayın bütün 'eğlencesi' için Platon ve diğerlerine teşekkür ederim" yazdı.

Uzaktan eğitimini tamamlayan Shakira, Pensilvanya Üniversitesi'nden aldığı sertifikayı paylaştı ve şunları yazdı: "Pensilvanya Üniversitesi'nden aldığım 4 haftalık Antik Felsefe derslerinden mezun oldum. Biliyorum... Hobilerim oldukça kullanışsız ama çocuklar uyuduktan sonra saatlerce sürdü. Plato ve diğerlerine son bir ayın 'eğlencesi' için teşekkür ederim"