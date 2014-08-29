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Shakira ikinci bebeğine hamile

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, sosyal medyadaki hesaplarından ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıkladı

29 Ağustos 2014 19:05

Grammy ödüllü 37 yaşındaki şarkıcı Shakira, Facebook ve Twitter'daki sayfalarında, ikinci bebeğine hamile olduğunu açıklayarak "Evet ikinci bebeğimizi bekliyoruz. İyi dilekleriniz için hepinize teşekkürler" notunu düştü. 

Radikal’de yer alan habere göre, Shakira ve İspanya 'da Barcelona futbol takımında oynayan 27 yaşındaki futbolcu Gerard Pique çiftinin, ilk çocukları olan oğulları Milan Pique Mebarak geçen yıl dünyaya gelmişti. Kolombiyalı şarkıcı, mart ayında kendi adını verdiği yeni albümü "Shakira"yı Barcelona kentinde tanıtmıştı.

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