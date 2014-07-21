Shakira Facebook'un zirvesine oturdu

Pop ve latin müziğin ünlü ismi Shakira, dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook’un en çok beğeni alan kişisi oldu. 100 milyon beğeni alan Kolombiyalı şarkıcı, elde ettiği başarıyı kutlamak için bir video yayınladı. Facebook’ta kendisini beğenen kişilere teşekkür eden ve elde ettiği başarıdan onur duyduğunu belirten Shakira’nın teşekkür videosu da şimdiden 500 bin kişinin beğenisini toplamış durumda. Videonun altına birçok tebrik yorumu yazılırken Facebook'un CEO'su Mark Zuckarberg'in de kutlama için yorum yazdığı görüldü. Zuckerberg 'Tebrikler. Harika bir insan için harika bir dönüm noktası' diye yazdı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, sanatçının Facebook’ta gördüğü bu yüksek ilginin altında sosyal ağ hesabını etkin bir şekilde kullanması önemli yer tutuyor. Hem sanatsal faaliyetleri hem de kişisel yaşamı hakkında paylaşımlarla Facebook hesabını sürekli canlı tutan Shakira, bugüne kadar birçok önemli paylaşım yaptı.

Sayfası 50 milyon beğeniye ulaştığında hayranlarına teşekkür eden şarkıcı, hamilelik resimlerinden UNICEF ile gerçekleştirdiği projelere, yeni doğan bebeğinin dünyaya tanıtılmasından albümlerinin adına kadar önemli birçok gelişmeyi Facebook’tan duyurdu. Shakira’nın ilk 20 Facebook paylaşımı 40 milyona yakın beğeni topladı. Sanatçı 2 milyonun üzerinde beğeni alan 8 paylaşım gerçekleştirdi.

Shakira’nın elde ettiği rekorla ilgili ilginç bilgiler içeren bir infografik de paylaşıldı. Buna göre, sanatçının 100 milyon hayranı 2014 Dünya Kupası finalinin gerçekleştiği Maracana Stadyumu’na doldurulmak istense, toplam 1359 adet stadyuma ihtiyaç duyuluyor. Tüm hayranlarının bir kurt gibi uluması halinde çıkacak gürültü, 58 milyon uçağın havalanmasından daha yüksek olabilir. Sanatçının sayfasına gelen beğenilerde ilk üç şehir ise Mexico City, Cairo ve İstanbul olarak belirlendi. Bakalım ülkemizde de geniş bir hayran kitlesi bulunan Shakira, Facebook rekorunu daha yukarılara taşıyabilecek mi?