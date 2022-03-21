Shakira'dan Pique'ye övgü: Bunları herkesin önünde söylememe izin vermiyor...

Ünlü şarkıcı ve Gerard Pique'nin eşi Shakira, Barcelona'nın El Clasico zaferinin ardından yıldız futbolcu için övgü dolu sözler kullandı.

El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i Santiago Bernabeu'da 4-0 mağlup ederek unutulmaz bir zafere imza attı.

Barcelona savunmasının kilit ismi ve takım kaptanlarından Gerard Pique, galibiyetin ardından eşi Shakira'dan övgü aldı.

Shakira, 71.7 milyon takipçiye sahip Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaştı. Eliyle '4' yapan Kolombiyalı şarkıcı Pique'yi dünyanın en iyi savunmacısı olarak nitelendirdi.

Shakira, Gerard Pique hakkında ne dedi?

"Gerard bunları herkesin önünde söylememe izin vermiyor Kahramanlığıyla böyle oynayabilir, her türlü sakatlığı ve acıyı yenebilir. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapar.

Bunları eşim olduğu için değil, dünyanın en iyi defans oyuncusu olduğu için söylüyorum"

Pique ile Shakira ne zamandır birlikte?

Shakira - Pique çifti, 2010 Dünya Kupası'nın şarkısı 'Waka Waka'nın klip çekimi esnasında tanışırken ikili 2011'de birlikteliği duyurdu.

Çiftin Sasha Piqué Mebarak ve Milan Piqué Mebarak isimli iki çocuğu var.

Shakira geçmişte evlilik düşünmediğini sık sık dile getirirken "Doğrusunu söylemek gerekirse evlilik beni çok korkutuyor. Beni karısı olarak görmesini istemiyorum. Kız arkadaşı olarak görmesini tercih ederim" ifadelerini kullanmıştı.