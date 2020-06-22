Shakira'dan Coldplay'e, Miley Cyrus'tan Justin Bieber'a; ünlü isimler sağlık hizmetlerine eşit erişim hakkı için çevrimiçi konser verecek

Oyuncu Dwayne Johnson, dünya liderlerine yeni tip Koronavirüs testi ve tedavisinin ücretsiz ve ulaşılabilir olması çağrısı yapmak için Shakira, Miley Cyrus, Jennifer Hudson gibi isimlerin şarkı söyleyeceği bir çevrimiçi konsere sunuculuk yapacak.

Global Citizen ve Avrupa Komisyonu, "Küresel Hedef: Geleceğimizi Birleştirme Konseri" organize ettiğini duyurdu. Çevrimiçi konser 27 Haziran'da gerçekleşecek.

Dwayne Johnson'ın sunacağı konserde Usher, Justin Bieber, Coldplay, Shakira, Miley Cyrus, Jennifer Hudson gibi isimler ekrana çıkacak. Etkinliğe Billy Porter, Charlize Theron, Chris Rock, Salma Hayek, David Beckham gibi ünlüler de eşlik edecek.

Etkinlikte özellikle Covid-19 pandemisinde ortaya çıkan yetersiz sağlık hizmetlerinin sona ermesi, ilaca ve tedaviye eşit erişim sağlanması mesajı verilecek.

Etkinlikte bağış toplanmayacağı, amacının farkındalık yaratmak olduğu belirtildi.