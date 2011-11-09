-Shakira da ''Şöhretler Kaldırımı''nda LOS ANGELES (A.A) - 09.11.2011 - Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın da Hollywood Bulvarı'ndaki Şöhretler Kaldırımı'nda bir yıldızı oldu. Hollywood Bulvarı'ndaki Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızı olan ilk Kolombiyalı sanatçı olan Shakira, törende, kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına yaptığı konuşmada, ''Bunu, durmaksızın çalışan ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen ABD'deki Latin toplumuna ithaf etmek istiyorum''dedi. Konuşmasında, anılarından bahseden Shakira, 7 yaşındayken annesiyle Los Angeles'a geldiklerini ve Şöhretler Kaldırımı'nda yürürken annesinin kendisine ''bir gün senin de bu kaldırımda adın olacak'' dediğini söyledi. 1990'lı yıllarda Latin Amerika'da ''Pies Descalzos'' albümüyle ün kazanan 34 yaşındaki şarkıcı, ikinci albümü ''Donde Estan Los Ladrones?'' albümüyle uluslararası üne kavuştu. İngilizce ve İspanyolca şarkılar seslendirdiği ''Laundry Service'' albümündeki ''Whenever, Whereever'' şarkısıyla dünya listelerinde üst sıralara çıkan Shakira, şarkının İspanyolca versiyonuyla da Latin Grammy ödülünü kazandı. 2 defa Grammy ödülü kazanan şarkıcı, Beyonce'yle düet yaptıkları ''Beautiful Liar'' ve Wyclef Jean ile yaptıkları ''Hips Don't Lie'' ile de Grammy'ye aday gösterildi.