Shakhtarlı futbolcunun sahadan attığı top toplayıcı çocuk hastaneye kaldırıldı!

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Roma ile Shakhtar Donetsk karşılaşmasında eşine zor rastlanan bir olay yaşandı.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçın ikinci yarısında Shakhtar'ın golcüsü Facundo Ferreyra saha kenarındaki top toplayıcı çocuğa saldırdı.

Maçın 52. dakikasında Edin Dzeko'nun attığı golün ardından, konuk ekip futbolcuları tur avantajını yitirmeleri nedeniyle sinirlenirken, bir pozisyonda Shakhtar'ın Arjantinli futbolcusu Ferreyra, topu oyuna sokmakta acele etmeyen top toplayıcı çocuğa saldırdı.

Topu almak isteyen Ferreyra, top toplayıcı çocuğu sert bir biçimde iterek reklam panolarının arkasına düşürdü.

Ferreyra'nın hareketinin ardından saha bir anda karışırken, iki takım futbolcuları arasında gerginlik ve itiş kakış yaşandı.

Karşılaşmanın İspanyol hakemi Undiano Mallenco, top toplayıcı çocuğu iten Facundo Ferreyra'ya sarı kart gösterdi.

Çocuk hastaneye kaldırıldı

Ferreyra'nın müdahalesiyle yere düşen top toplayıcı çocuk hastaneye kaldırılırken, Roma, Twitter hesabından hakemin kararına tepki gösterdi.