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Spor

Shakhtar'da Mircea Lucescu dönemi resmen bitti

12 yıldan bu yana Ukrayna kulübünü çalıştıran Mircea Lucescu, 8 lig şampiyonluğu yaşadı

21 Mayıs 2016 23:13

Ukrayna takımlarından Shakhtar Donetsk, teknik direktör Mircea Lucescu ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Shakhtar Donetsk'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli çalıştırıcıya teşekkür mesajı yayınlandı.

habertürk'ün haberine göre, 2004 Mayıs ayında göreve geldiği Shakhtar takımında 573 maça çıkan Lucescu, 22 kez kupa kaldırırken 8 lig zaferi yaşadı.

5 kez Ukrayna Kupası'nı kazanan 70 yaşındaki teknik direktör 3 kez Ukrayna Süper Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 de UEFA Süper Kupası şampiyonluğu tattı.

Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran Lucescu'nun ismi yeniden Türk takımlarıyla anılıyor.

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