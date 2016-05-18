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Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lucescu ile görüşüyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ'de yeni bir yapılanmaya gidildiğini söyledi

18 Mayıs 2016 22:31

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gelecek sezon takımın başında olacak teknik direktörle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörü Mircea Lucescu ile görüştüklerini söyledi.

Özbek, katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Sportif A.Ş.'de yeni bir yapılanmaya gittiklerini ve kulübün eski başkanlarından Alp Yalman ile Levent Nazifoğlu ve Murat İlbak'ın yönetime gireceğini ifade etti.

Ligtv'nin haberine göre, teknik direktör konusunda aceleci davranmadıklarını vurgulayan Dursun Özbek, şunları kaydetti:

"Teknik direktör konusunda geç kalınmış bir durum söz konusu değil. Ön çalışmalarımız var. Acele bir karar yerine Galatasaray'ın geleceğini planlayan, gerek altyapı gerekse A takım için Galatasaray'a en uygun teknik direktörün seçimi için çalışıyoruz. Lucescu, Galatasaray'a büyük hizmetler vermiş birisi. Elbette ki, Lucescu'yu Galatasaray'ın başında görmek isteriz. Bu manada kendisiyle görüşme de yaptık. Lucescu, Galatasaray için çok önemli bir isim. İlk tercihlerimizden biri. Bu konuda bir telefon görüşmesi yaptık. Kendisi de bize bir süre verdi. O süreyi değerlendiriyor. Asıl kararı verecek olan yönetim kurulu."

 

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