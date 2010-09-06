Shakespeare'in yüzü olmak ya da...

T24

Dünyaca ünlü İngiliz oyun yazarı William Shakespeare’in yüzü, üç boyutlu bilgisayar teknolojisi marifetiyle ‘canlandırıldı’. Çalışmayı yapan ekip, görüntünün yazarın şimdiye kadar elde edilmiş, gerçeğe en yakın görüntüsü olduğunu öne sürüyor. Fotoğrafta, Shakespeare’in yüzündeki çizgiler bile var. Öte yandan fotoğraf, yazarın bilinen görüntüsünden farklı. Görüntü, 13 Eylül’de History Channel’da yayımlanacak belgesel ‘Death Masks’ (Ölüm Maskeleri) için hazırlandı.Yönetmen Stuart Clarke, adli tıp çalışmalarının sonuçlarının şaşırtıcı olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Hem adli tıp çalışmaları hem de tarihi bilgiler üç boyutlu modelin Shakespeare’in görünümü olabileceğini gösteriyor. Bilgisayarlı görüntülemedeki gelişmelerle, Shakespeare’i tarih kitaplarına yeni baştan yazmamız gerekebilir.” Clarke’ın ekibi Napolyon, Julius Sezar, George Washington ve Abraham Lincoln gibi isimlerin de üç boyutlu görüntülerini ortaya çıkarmış. İşlem, bu kişilerin ölüm maskelerinde yapılan taramalarla gerçekleşiyor. Kimi zaman kişi hayattayken alınmış kalıplar kullanılıyor.Yapımcılar görüntülerin, izleyicilerin tarihteki figürlerin neye benzedikleri hakkındaki görüşlerini değiştireceği kanısında. Ancak içlerinde en tartışmalı olan görüntü yine de Macbeth, Romeo ve Juliet, Othello, Kral Lear gibi ölümsüz oyunlara imza atmış olan Shakespeare’inki. Yazara ait olduğu öne sürülen ölüm maskesi 1840’larda Almanya’daki Darmstadt’ta bulunmuş ve Alman bilim insanları testlerden sonra bunun Shakespeare’e ait olduğuna kanaat getirmişlerdi.Antropolog Dr Caroline Wilkinson, üç boyutlu görüntüler ve yazarın portresi arasında ortaklık olduğu konusunda ısrarcı ancak ‘Shakespeare Birthplace Trust’ adlı vakfın başkanı Stanley Welles ortaya çıkan yeni imajın ve ölüm maskesinin geçerliliğini reddediyor: “Shakespeare o zamanlar, şimdiki gibi ulusal bir figür değildi. Dolayısıyla ölüm maskesinin çıkarılmış olma ihtimali de yok.”