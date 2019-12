Shakespeare’in mirası güvende

William Shakespeare’in 36 eserinin ilk derlemesi olan 1623 basımı First Folio, Britanya’da çalınmasından 10 yıl sonra Washington’da ortaya çıktı. Bugünkü değeri 15 milyon sterlin olan derlemeyi Amerikalı bir işadamı buldu.



On yıl önce Britanya’daki Durham Üniversitesi’nde bulunan Palace Green Kütüphanesi’nden çalınan William Shakespeare’in eserlerinin bir derlemesi olan 15 milyon sterlin değerindeki First Folio, Amerikalı bir iş adamının eserin orijinal olup olmadığını kontrol etmek için bir kütüphaneye başvurmasıyla güvenli ellere geçti.



Bu kopyayı Küba’da bulduğunu iddia eden Raymond Scott, elindeki baskının sahte olup olmadığını anlamak için Washington DC’deki bir kütüphaneye gidince çalışanların yaptığı araştırma sonucu kitabın çalıntı olduğu anlaşıldı. Durham polisi ve ABD Federal Bürosu’nun birarada gerçekleştirdiği uluslararası av sonucunda Sunderland’deki evinde tutuklanan Raymond Scott’ın evi polis tarafından arandı.



Shakespeare’in ölümünden yedi yıl sonra 1623’te yayımlanan antoloji İngiliz dilinde basılmış en önemli kitap olarak tanımlanıyor. Meslekdaşları John Heminges ve Henry Condell tarafından hazırlanan kitap Mr. William Shakespeare’s Comedies, Histories. & Tragedies (William Shakespeare’in Komedileri, Tarihi Oyunları ve Tragedyaları) adıyla basıldı. Modern uzmanlar tarafından First Folio adıyla anılan eser ünlü yazarın oyunlarının ilk toplu basımı olma özelliğini taşıyor. 36 oyunun yer aldığı toplamada Tyre Kral Pericles / Pericles, Prince of Tyre ve İki Soylu Akraba / The Two Noble Kinsmen ve kayıp oyunları Cardenio ve Love’s Labour’s Won hariç tüm oyunları yer alıyor. İlk kez bu eserle yayımlanan Macbeth, Julius Caesar, Kış Masalı / The Winter’s Tale ve On İkinci Gece / Twelfth Night gibi önemli oyunlar o zamandan günümüze ulaştı.



Sadece bin adet basılan, işlemeli kapaklı First Folio’lardan 228 tanesinin hâlâ var olduğuna inanılıyor. Bu baskılardan beşi The British Library’de bulunurken 79 tanesi Washington DC’deki Folger Shakespeare Kütüphanesi’nde.



2006 yılında düzenlenen bir açık artırmada satılan First Folio’ların biri 2.5 milyon sterline alıcı bulmuştu. Değeri ölümünden sonra anlaşılan Shakespeare’in el yazmalarının korunamaması nedeniyle eşsiz değere sahip olan First Folio’ların orijinal fiyatı şimdinin 95 ila 110 sterlinine denk gelen 1 sterlindi. Bugünkü pazar fiyatı ise 15 milyon sterlin olarak açıklandı.



Shakespeare üzerine bir kitap yazan Durham Üniversitesi rektörü Bill Bryson, “Bu sadece Durham Üniversitesi için değil benim de aralarında bulunduğum bütün Shakespeare uzmanları ve sevenleri için muhteşem bir haber. Shakespeare’in kendisi gibi bu kitap da Britanya’nın edebî mirasından bize kalan nadir ve güzel bir parça” yorumunu yaptı.



Palace Green Kütüphanesi’nden aynı anda yok olan eserler arasında New Testament’ın 14. ya da 15. yüzyıl başlarına tarihlenen el yazmasının İngilizce çevirisi ile Canterbury Hikâyeleri’nin yazarı Geoffrey Chaucer’ın yaklaşık aynı döneme denk gelen bir şiirini içeren bir başka el yazması bulunuyor. Kütüphanede 10 yıl önce cam kaplı kabinler zorlanmış ve iki adet Ortaçağ el yazması ile beş kitap ortadan kaybolmuştu.

Araştırmayı yöneten baş komiser Andy Reddick, Shakespeare’in mirasının Washington kütüphanesinde güvende olduğunu ve kaybolan diğer parçalarla ilgili soruşturmaların ise hâlâ devam ettiğini açıkladı.