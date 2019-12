Shakespeare'in ilk sahnesi

Arkeologlar, Shakespeare’in ilk kez oyunlarını sahnelediği açıkhava tiyatrosu The Theatre'ın kalıntılarını, Londra'nın doğusundaki Shoreditch semtinde bulduklarını belirttiler.



Açıkhava tiyatrosu The Theatre'ın kalıntılarının bulunduğu yer olan Londra'nın doğusundaki Shoreditch semtindeki bir arsada yeni bir tiyatro inşası için kazı çalışmaları yapılıyordu.



1576 yılında açılan The Theatre, kiracılık konusunda doğan anlaşmazlık yüzünden 23 yıl sonra yıkılmış ve yapının malzemeleri Thames nehrinin güneyine taşınarak,1599 yılında The Globe tiyatrosunun yapımında kullanılmıştı.



Londra Müzesi sözcüsü uzun bir süredir, bu alanda The Theatre adı altında bir açıkhava tiyatrosunun bulunduğunu bildiklerini; ancak yerinin şimdiye dek tam olarak saptanamadığını söyledi.



The Theatre'da, genç William Shakespeare'in The Lord Chamberlain's Men oyuncularından biri olarak sahneye çıktığı ve ilk oyunlarını da bu tiyatroda sahnelenmek üzere yazdığı düşünülüyor.



Arkeolojik kazıda, tiyatronun ilk hâlinin tuğla temelleri olduğuna inanılan bölümlere rastlandığı ve bunun, son yıllardaki en heyecan verici bulgu olduğu belirtiliyor.



Londra Arkeoloji Müzesi'nin en tanınmış arkeologlarından Jo Lyon, bulunan kalıntıların günümüz insanlarına, Shakespeare'in izinden gitme olanağı sağlamasının yanı sıra, Londra'nın ebedî sırlarından birinin ışığa çıkarılmasına da ışık tuttuğunu kaydetti.