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Shakespeare’in dizeleriyle kaybetti

Deniz Akkaya, İTO eski başkanı Yıldırım’a açtığı maddi tazminat davasını da kaybetti

11 Eylül 2008 03:00

Her şey Deniz Akkaya’nın “Bir işadamı bana 1 haftalık aşk için 300 bin dolar teklif etti” sözleriyle başlamıştı. Bu açıklama üzerine İTO eski Başkanı Mehmet Yıldırım “O kız değerini artırmak için yanlış taktikler uyguluyor. İşadamı ekonomiyi de bilir, piyasa fiyatlarını da. Kimseye değerinden fazla vermez” demişti. Akkaya, Yıldırım’a maddî manevî tazminat davası açmıştı. Hakaret davası aleyhine sonuçlanan Akkaya, tazminat davasından ise umutluydu; ancak Akkaya, Kadıköy Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı maddi tazminat davasını da kaybetti. Mehmet Yıldırım’ın avukatı Münir Göker, davayı William Shakespeare’in dizeleriyle kazandıklarını açıkladı.

Göker, “Shakespeare, 57’nci sonesinde şöyle der: ’Ne taş, ne tunç, ne toprak, ne de sonsuz denizle, ölümcül faniliğe çare bulamazken, nasıl bu kör öfkeyle güzellik cenge girer, çabasında en fazla bir çiçek gücü varken...’ Duruşmada ‘Akkaya tıpkı bu mısralardaki gibi kör inat ve öfkeyle güzelliğini ortaya koyuyor, reytingini ve konumunu muhafaza etmek, gündemde kalmak için bunları yapıyor’ dedim ve davayı kazandım.” Tazminat davasını kaybeden Deniz Akkaya, temyize başvurdu.

İşte o dizeler:

‘Ne taş, ne tunç, ne toprak, ne de sonsuz denizle, ölümcül faniliğe çare bulamazken, nasıl bu kör öfkeyle güzellik cenge girer, çabasında en fazla bir çiçek gücü varken...

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