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Kültür-Sanat

Shakespeare yeniden yazılıyor

Kanadalı yazar Margaret Atwood, Shakespeare'in 'Cadı Tohumu' isimli eserini düzenledi

27 Eylül 2017 13:55

 

Doğan Kitap'ın ‘Shakespeare Yeniden' başlıklı serisi kapsamında Shakespeare'in günümüzden 400 sene önce yazdığı tragedya, komedi, tarihsel oyun türündeki metinleri, günümüzün usta kalemlerinin elinde güncel romanlara dönüşüyor.

Sözcü'nün haberi şöyle:

Serinin ikinci romanı, dünyaca ünlü Kanadalı yazar, Booker Ödüllü Margaret Atwood'un yazdığı ‘Cadı Tohumu'. Cadı Tohumu, Shakespeare’in ‘Fırtına’ isimli oyunundan esinlenerek yazılmış bir roman. Fırtına'da, öz kardeşi tarafından ihanete uğrayarak tahtı/dükalığı gasp edilen ve bebek çağındaki kızı ile ıssız bir adaya sürülen Milano dükü Prospero’nun, düşmanlarından intikam alma öyküsü anlatılır. Margaret Atwood’un ‘Fırtına’ üzerine kurduğu çağımızda geçen (2013) Cadı Tohumu romanında ise, yardımcısı tarafından bir kumpas düzenlenerek, işi elinden alınan ünlü bir tiyatro yönetmeninin, daha sonra bir hapishanedeki mahkûmlarla oluşturduğu tiyatro grubuyla Shakespeare’in Fırtına oyununu sahnelemesi ve bu yolla eski yardımcısından ve onun işbirlikçilerinden intikam alması anlatılıyor.

Cadı Tohumu'nda Atwood'un zekice kurgusuyla iç içe geçmiş birkaç ‘Fırtına’ yorumunu görmek mümkün. Bu anlamda, Cadı Tohumu Shakespeare'e bir saygı duruşu olmakla kalmıyor, yorum ve yeniden yaratım alanında da gerçek bir edebi şölen sunuyor.

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