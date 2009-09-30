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Kültür-Sanat

'Shakespeare Para İçin Yazdı'

Yazdıkları tüm dünyada ilgiyle karşılanan Nick Hornby'nin yeni kitabı 'Shakespeare Para İçin Yazdı' satışa sunuldu.

30 Eylül 2009 03:00

Yazdıkları tüm dünyada ilgiyle karşılanan Nick Hornby'nin yeni kitabı 'Shakespeare Para İçin Yazdı' kitapçılarda.

Fanatik Arsenal taraftarı, müzik ve edebiyat tutkunu Nick Hornby, her ay satın alınan ve okunan kitaplarını listelerken, edebiyat eleştirmenliğini de bilinen kalıplardan çıkarıp farklı bir bakış kazandırıyor. İnce esprilerle yoğrulmuş bu metinlerde bilimle futbol, ebeveyn psikolojisiyle müzik, sinemayla politika kitaplar aracılığıyla iç içe geçip okura farklı bir şekilde ulaşıyor.

Geleneklsel edebiyat eleştirisinin kalıplaşmış değerleriyle dalga geçmekten ve herşeyi gereğinden fazla ciddiye alanlara sataşmaktan geri durmayan Hornby'nin, köşe yazılardan oluşan bu derleme, dünya edebiyatından seçkin örnekler ve yazarları hakkındaki fikirleri zenginleştirirken, Türkçeye kazandırılmış olanlarını edinme isteği ve ihtiyacı da doğuruyor.

''Son derece saygın edebi şahsiyet geçenlerde, evlilikle ilgili görüşlerini açıklama gayesi içinde, Irwin Shaw'ın şu tespitinden alıntı yaptı: 'dünyanın bütün makineleri sadakatle çalışmaz.' bu fikir, ilk duyduğunuzda kulağa oldukça iyi gelse de, aynı zamanda iddialı ve uygulanabilir olsa da, üzerinde daha etraflıca düşünüldüğünde çöküyor. Bir şeyleri, dünyanın büyük makinelerini çalıştırabilme becerileriyle değerlendireceksek eğer, o zaman, müzik, yardım, hoşgörü ve pastırma aromalı patates cipsi, yani bizim burada, Beliver'da değer verdiğimiz dört şey için, işe yaramaz demek bile az, berbat şeyler.''

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