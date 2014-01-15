Shakespeare oyunları 'yeniden yazılıyor'

Shakespeare'in Macbeth tragedyası, kanlı hançerlerin boy gösterdiği ve insan zihninin karanlık dehlizlerinde gezinen bir oyun.

Dolayısıyla Macbeth'i yeniden anlatmak için cinayet romanları yazarı Jo Nesbo'nun seçilmiş olması pek de sürpriz değil.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Nesbo, Hogarth Shakespeare projesi çerçevesinde, Shakespeare'in eserlerini 21. yüzyıla uyarlamak ve yeniden yazmakla görevlendirilen çağdaş yazarlardan biri... Proje Shakespeare'in ölümünün 400. yıldönümü münasebetiyle 2016 yılında başlayacak.

Shakespeare'in diğer oyunlarını da aralarında Margaret Atwood, Howard Jacobson, Anne Tyler ve Jeanette Winterson'ın da olduğu bir dizi yazar 'yeniden yazacak'.

Nesbo ve Shakespeare

Harry Hole polisiye dizisinin yaratıcısı Norveçli yazar Jo Nesbo, Macbeth'in karanlık temalarının kendisine "çok yabancı olmadığını" söylüyor.

Nesbo "Macbeth bana yabancı olmayan bir hikâye çünkü yazmaya başladığımdan beri uğraştığım konuları ele alıyor" diyor.

"Ana karakter hem ahlaklı bir insan hem de dejenere bir zihne sahip, hem güçlü bir kişiliği var hem de duygusal zaafları, hırs ve şüphe elele."

Nesbo Macbeth oyununu kasvetli, fırtınalı bir cinayet romanı ortamında, karanlık ve paranoyak bir insan zihninde geçen iktidar mücadelesini anlatan bir gerilim filmi olarak nitelendiriyor.

"Ne William Shakespeare'in ne de hikayenin düzeyini yakalamaya teşebbüs edeceğim" diye devam ediyor. "Ben sadece kullanabileceğim unsurları bulup kendi hikâyemi yazacağım. "Ve evet, kendi öyküme Macbeth adını verecek cesaretim de var."

Nesbo'nun romanları dünya çapında 20 milyondan fazla sattı. Harry Hole romanları arasında Kardan Adam, Leopar, Kızılgerdan ve Şeytan'ın Yıldızı bulunuyor.