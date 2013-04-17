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Kültür-Sanat

Shakespeare İstanbul'da

William Shakespeare’in kurucuları arasında yer aldığı Globe Tiyatrosu, Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivalinde sahne alacak

17 Nisan 2013 13:56

Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 15. yılında İngiltere’nin en önemli tiyatrolarından biri olan Globe Tiyatrosu’nu ağırlayacak.

Ünlü İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare’in kurucuları arasında yer aldığı Globe Tiyatrosu, yazarın en önemli tragedyalarından Kral Lear'ı önce İstanbul’da Aya İrini’de daha sonra Adana’da sanatseverlerle buluşturacak.

Kral Lear, Bill Buckhurst imzasıyla sahneye taşınıyor. Oyun 25 ve 26 Nisan tarihlerinde saat 20.00’de İstanbul Aya İrini’de ve 28 ve 29 Nisan’da saat 20.00’de Adana Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

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