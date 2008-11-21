SGK'ya finansman açığı için 21.4 milyar YTL ayrıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2009 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Sunumda Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) finansman açığı için 21 milyar 378 milyon YTL sermaye transferi öngörüldüğünü bildirdi.



Bakan Çelik, bakanlık merkez ve taşra teşkilatının bütçesinin 109 milyon 64 bin YTL, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Merkezi bütçesinin 2 milyon 436 bin YTL, Mesleki Yeterlilik Kurumunun bütçesinin 6 milyon 217 bin YTL, SGK'nın bütçesinin 105 milyar 733 milyon YTL, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün bütçesinin 36 milyar 960 milyon YTL, Amele Birliğinin bütçesinin 104 milyon 328 bin YTL olduğunu bildirdi.



Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili ve bağlı kuruluşların toplam bütçesinin 142 milyar 915 milyon YTL olduğunu ifade eden Çelik, bu miktarın merkezi yönetim bütçesinin yüzde 52'sine karşılık geldiğini dile getirdi.



Çelik, bakanlığın Temmuz 2008 verilerine göre, kayıtlı işçilerin yüzde 58,72'sinin, kamu görevlilerinin ise yüzde 56,29'unun sendika üyesi olduğunu kaydetti.



Çelik, 6 Eylül 2003-14 Kasım 2008 tarihine kadar toplam 46 bin 193 yabancıya çalışma izni belgesi düzenlendiğini, aynı dönemde 3 bin 273 izinsiz çalışan yabancıya ve 1520 izinsiz yabancı çalıştırılan işverene toplam 15 milyon 424 bin 252 YTL idari para cezası uygulandığını ifade etti.



SGK'nın toplam aktif sigortalı sayısının 2007'de 15 milyon 19 bin 378 iken 2008'de bu sayının yüzde 3,8 artarak, 15 milyon 597 bin 29'a ulaştığını belirten Çelik, geçen yıl 8 milyon 279 bin 444 olan aylık alan pasif sigortalı sayısının da yüzde 3,8 artarak 8 milyon 591 bin 885 kişiye ulaştığını söyledi. Çelik, geçen yıl 1,98 olan aktif/pasif oranının ise bu yıl 1,97 olarak gerçekleştiğini bildirdi.



Bakan Çelik, SSK ve Bağ-Kur pirim borçlarının yeniden yapılandırılması sonucu, başvuruda bulunun 1 milyon 352 bin 517 iş yerinden, 14 Kasım itibariyle 5 milyar 428 milyon 320 bin 294 YTL tahsil edildiğini söyledi.



Akıllı kart uygulaması



Sosyal güvenlikteki "akıllı kart" projesinin Bolu'da başladığını anlatan Çelik, sağlık kartı uygulamasına son verilmesiyle sağlık hizmetlerinden yararlanmada T.C kimlik numarasının yeterli hale geldiğini anımsattı.



SGK'nın sağlık ödemelerine ilişkin bilgiler veren Faruk Çelik, "SGK'nın 2007 yılında 19 milyar 938 milyon YTL olarak gerçekleşen sağlık ödemeleri, 2008 yılının ilk 9 aylık döneminde 19 milyar 21 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılı sağlık ödemelerinin 25 milyar 294 milyon YTL olacağı tahmin edilmektedir" dedi.



Bakan Çelik, şu anda 16 ilde Sosyal Güvenlik Sağlık Merkez Müdürlüğü bulunduğunu, bu sayıya 1 Ocak 2009'dan itibaren 15 ilin daha ekleneceğini bildirdi. Aile hekimliği uygulamasının da 1 Kasım itibariyle 4 ilde başladığını anımsatan Çelik, uygulama sonuçları takip edilerek 1 Ocak 2009'dan itibaren 19 ilde daha uygulamaya geçilmesinin planlandığını dile getirdi.

Çelik, Ekim ayı itibariyle 862 bin 38 kişiye yaşlılık aylığı, 248 bin 226 kişiye özürlü aylığı (yüzde 40-69 arası), 106 bin 491 kişiye özürlü aylığı (yüzde 70 ve üzeri), 172 bin 663 kişiye 65 yaşından büyük bakıma muhtaç özürlü aylığı, 23 bin 283 kişiye özürlü yakını aylığı olmak üzere toplam 1 milyon 412 bin 701 kişiye yaşlı ve özürlü aylığı ödendiğini söyledi. Çelik, bu kişilere ödenen aylık seviyelerinin 87,2 YTL ile 261,7 YTL arasında değiştiğini bildirdi.



Yapılan düzenleme ile aylık bağlama şartlarını taşımadıkları veya bu şartları sonradan kaybettikleri tespit edilenlere yetersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizlerin terkin edildiğini hatırlatan Çelik, bu kapsamda önceki yıllarla birlikte toplam 74 bin 345 kişiye ait 67 milyon 365 bin 669 YTL borcun terkin edildiğini kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumunun dün açıkladığı son istatistiklere göre toplam işsiz sayısının 2 milyon 439 bin olduğunu, işsizlik oranının da yüzde 9,8'e karşılık geldiğini dile getiren Çelik, iş gücüne katılan genç nüfus ve tarımdan kopanların kentlere yoğun şekilde geldikleri dikkate alındığında "işsizlik konusunda başarısız olunduğu" yönündeki değerlendirmelere katılmadığını söyledi. Çelik, işsizliğin daha çok kentlerde ve genç yaş grubunda yoğunlaştığına dikkati çekerek, "İş gücüne her yıl yaklaşık 700 bin kişi katılıyor, bunların 400 binine iş bulmak durumundayız" diye konuştu.



İşsizlere yönelik uygulamalar



İŞKUR'un çalışmaları hakkında da bilgiler veren Bakan Çelik, şunları söyledi:



"2008 yılı Ocak-Ekim döneminde İŞKUR'a 855 bin 356 kişi bir iş isteğiyle başvurmuş, özel ve kamu iş yerlerinden 156 bin 21 açık iş intikal etmiş ve 80 bin 747 kişi işe yerleştirilmiştir. Dönem içinde 49 bin 35 kişi İŞKUR aracılığıyla yurt dışına gönderilmiştir.



İŞKUR tarafından 2008 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam 26 bin 522 kişinin katıldığı 1539 iş gücü yetiştirme kursu düzenlenmiştir. Bu kurslara katılan 2 bin 575 kursiyere istihdam sağlanmıştır. İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış işsizlere yönelik düzenlenen 396 iş gücü yetiştirme kursuna 6 bin 115 işsiz katılmıştır. Özürlü ve eski hükümlülere yönelik düzenlenen 264 kursa, 3 bin 441 kursiyer katılmıştır. 31 Ekim 2008 itibariyle İŞKUR'a kayıtlı toplam 89 bin 694 özürlü ve 18 bin 406 eski hükümlü bulunmaktadır."



Bakan Çelik, İşsizlik Sigortası ödemelerinin başladığı 2002 yılı Mart ayından 2008 Ekim ayı sonuna kadar toplam 1 milyon 345 bin 909 kişinin işsizlik ödeneği almak için başvurduğunu bildirerek, bunlardan 1 milyon 199 bin 248'inin işsizlik ödeneği almaya hak kazandığını, bu kişilere 1 milyar 707 milyon 221 bin 679 YTL ödeme yapıldığını açıkladı. Çelik, toplam fon varlığının 36 milyar 711 milyon 743 bin 714 YTL olduğunu söyledi.



Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının gelecek yıla ilişkin ödenekleri hakkında bilgiler veren Bakan Çelik, "SGK Başkanlığına, SGK'nın finansman açığı için 21 milyar 378 milyon YTL, işveren prim indirimi için 4 milyar 777 milyon YTL sermaye transferi öngörülmektedir" diye konuştu.

