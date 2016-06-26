SGK'ya borçta belediyeler zirvede

SGK’nın yayınladığı ‘en borçlu işverenler’ listesi, ülke genelinde kuruma en çok borçluların belediyeler olduğunu ortaya koydu. Listeye göre en borçlu 100 işverenin 70’i de belediye. İlk 50’de 17 AKP'li, 13 CHP’li, 3 MHP’li ve 2 HDP’li belediye bulunuyor.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yayınladığı en borçlu işverenler listesi, belediyelerin SGK’ya borç ödememe konusunda adeta yarıştığını ortaya koydu. En borçlu 50 işverenin 36’ini belediyeler oluşturdu. Bu belediyelerin 17’sinin AKP'li, 13’ünün CHP’li, 3’ünün MHP’li ve 2’sinin ise HDP’li olduğu görüldü. En borçlu 100 işverenin 70’i de belediye.

Düzce'nin borcu yok

Listede bazı belediyelerin hızlı yükselişi de dikkat çekti. Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in “Herkes Audi ile gelsin, ben Passat mı çekeyim yanlarına” demesiyle gündemde olan Düzce Belediyesi de, borcunu hızlı artıran belediyelerden oldu. Geçen yıl 7.1 milyon TL borcu olan Düzce Belediyesi’nin borcu bu yıl 26.3 milyon TL’ye çıktı ve 24’üncü sıradan en borçlular listesinde yerini aldı.

Rekor hızla arttı

SGK her yıl 150 bin TL’den fazla borcu olan işverenlerin listesini yayınlıyor. Bu yıl da liste ilk olarak 20 Haziran’da yayınlandı. İlk listeye yapılan itirazların değerlendirilmesiyle oluşturulmuş güncel liste, önceki gün netleşti. Ağırlığını belediyelerin oluşturduğu listedeki geçen yıla göre hareketlilik dikkat çekti. Listenin ilk başında 2015 yılında da MHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi vardı. Bu yıl da aynı belediye yerini korudu. Ancak geçen yıl 65 milyon olan borç miktarı 135 milyona çıktı. İkinci sıraya ise, Avanos Belediyesi yerleşti. Avanos Belediyesi’nin SGK’ya borcu ise 1 yıl içinde rekor denilebilecek hızla arttı. 2015 yılında SGK’ya borcu 1 milyon 489 bin TL olan ve 352’nci sırada yer alan Avanos Belediyesi’nin bu yılki borcu 82 milyon 21 bin TL’ye yükseldi.

Kendi çıktı şirketi girdi

Geçtiğimiz yılki listede 6.2 milyon TL’lik prim borcu ile 39’uncu sırada yer alan AnkaraBüyükşehir Belediyesi bu yıl listede yer almadı. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden olun BUĞSAŞ, bu yıl 20’nci sırada yer aldı. Geçen yıl SGK’ya sadece 273 bin 191 TL borcu olan ve bu rakamla 4 bin 332’nci sırada olan BUGSAŞ’ın borcu bu yıl 28 milyon 560 bin TL’ye çıktı, sıralamada da 20’nci oldu.

Soma faciasının yaşandığı madenin sahibi Soma AŞ de, 53 milyon TL’lik prim borcuyla en borçlu 8’inci işveren oldu.f