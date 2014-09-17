SGK’sız hastaya 3 kat fatura

Sağlık Bakanlığı hastanede vatandaştan parayı sigortalı olup olmamasına göre farklı alacak. Bakanlık tüm hastalıklar için fiyat listesi çıkardı. Neredeyse SGK’lı hastanın verdiğinin üç katını SGK’sı olmayan hastalar ödeyecek.

Sağlık Bakanlığı, kamu hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi konusunda yeni bir uygulamaya geçti. Hazırlanan listeyle tüm hastalıklar için yeni fiyatlar belirlendi. Daha önce SGK’lı hasta için devletin ameliyat masrafları için ödediği kadar cebinden para ödeyen SGK’sız hastalar şimdi bu ücretin 3 katını ödemek zorunda kalacak. Örneğin bademcik ameliyatı olan bir SGK’lı hasta için devlet bin 500 lira öderken, SGK’sı olmayan hasta hastaneye 3 bin 770 lira; yumurtalık ameliyatı için SGK’lı hasta için bin 200 lira ödenirken, SGK’sı olmayan hasta için 6 bin 784 lira talep edilecek. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Beyazıt İlhan, “Devlet tamamen kamu anlayışının dışına çıkıyor ve SGK’sını ödeyemeyen hastadan SGK’lı hasta için ödenenden fazla para talep ediyor. Tamamen vicdansızlık. Bu uygulama ile devlet hastaneleri tam bir işletmeye dönerken, vatandaşlar da özel hastanelere yönlendirilmiş oluyor” dedi.

İki farklı tarife var

Sağlık bakanlığı devlet hastanelerine gelen SGK’lı hastalar ile SGK’lı olmayan hastalara farklı tarifeler uygulmaya başladı. Hazırlanan listeyle tüm hastalıklar için yeni fiyatlar temmuz itibariyle geçerli olmak suretiyle yeniden belirlendi. Buna göre rahim ve yumurtalık ameliyatı olan SGK’lı hasta için kurum bin 200 lira öderken, SGK’lı olmayan hastadan 6 bin 784 lira istenecek. Safra kesesi ameliyatı olan SGK’lı hasta için 720 lira ödenirken, olmayan hasta bin 440 lira ödeyecek. Apandisit ameliyatı olan hasta için 400 lira ödenirken, kişi SGK’lı dağilse cebinden 800 lira ödeyecek. Bademcik ameliyatı olan bir hasta için SGK 1500 lira öderken, SGK’sı olmayan hastadan 3 bin 770 lira talep edilecek.

'Mağdurlar çıkabilir, düzeltilir'

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan konuyla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi: “Kanunda olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı’nın kendine ait bir fiyat listesi yoktu. Yeni yaptık. Üzerinde çalışarak, bazı maaliyetler dikkate alınarak yapıldı. SGK’lı hasta ile SGK’lı olmayan hasta tarifesinin farklı olmasının nedeni ise SGK’nın toplu sözleşme yapması ve sübvansiyonlar. Devletin bütçeden yaptığı ödenekleri de düşününce farklılığını nedeni ortaya çıkıyor. Liste sağlık hizmetinin maliyetleri de içine alarak hazırlandı. Türk vatandaşlarının hepsi SGK kapsamında. Sadece kendi özel sağlık sigortası olan ya da çok zengin olup prim yatırmayanlar kapsamda değil. Tabii bazı istisnalar da olabilir. Yani kişi Bağ-Kur’ludur ama dükkanı batmıştır ödeme yapamaz gibi farklı istisnalar görülebilir. Bu gibi durumlarda mağdurlar ortaya çıkabilir. O zaman da gerekli yerlerle temasa geçilirse durum düzeltilebilir. Ülkelere yapılan iskontolara gelince. Gerçekten bazı ülkelerin gelir durumu düşük. O nedenle bu bölgelerden gelecek kişiler için iskonto yaptık.

İskonto uygulanacak ülkeler

Bakanlık bazı ülkelere de iskonto uygulamaya başladı. Yani bu ülkenin vatandaşları iskontolu tedavi edilecek. Buna göre, A grubu ülkelere (Afganistan, Bangladeş, Çad, Endonezya, Filistin, Gana, Hindistan, Kenya, Moritanya, Nijerya, Pakistan, Somali, Sudan, Yemen-Benin) yüzde 40 indirim uygulanacak. B grubu ülkelere (Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Ermenistan, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, K.K.T.C, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Malezya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Yunanistan) uygulanacak indirim yüzde 20 olacak. C grubu ülkelere ise (Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Fas, Letonya, Libya, Litvanya, Lübnan, Malta, Polonya, Slovenya, Tunus, Ürdün) indirim yüzde 10.”

TTB: Bu bir vicdansızlıktır

TTB Genel Başkanı Beyazıt İlhan, devletin tamamen kamu anlayışının dışına çıktığını ve SGK’sını ödeyemeyen hastadan fazla para istediğini belirterek, Hürriyet’e şunları söyledi: “Yayınlanan bir genelge ile vakıf üniversiteleri hariç, kamu sağlık tesislerinde sosyal güvenlik kurumu kapsamı dışında cepten ödemelerle tedavi olacak yurttaşlarımıza ciddi yükler getirilmiş durumda. Örneğin SGK bir katarakt ameliyatı ücreti olarak 356 lira öderken, SGK’sı olmayan hasta bin 100 lira ödeyecek. Üstelik bu sadece ameliyat ücreti. Bir şaşılık ameliyatına SGK bütün masraflar dahil paket olarak 495 lira öderken, yuttaşlardan sadece ameliyat için 900 lira talep edilecek. Bu hastanın durumu iyi olsa zaten SGK pirimini yatırır. İnsanların tedavi olmasını neden bu kadar güçleştiriyorsunuz. Daha bir ay öncesine kadar SGK’sı olmayan hastadan da SGK’lı hasta için ödenen kadar para alınıyordu. Ne değişti? Hani sağlık bir haktı? Zaten insanlar sigortalarını bile ödeyemiyor. Bir de siz SGK’dan faydalanamayan zor duruma düşmüş insanlardan SGK’nın ödediği paranın üç katını alırsanız bu vicdansızlıktır.