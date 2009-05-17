SGK’sı olmayana ücretsiz doğum kalktı

Sosyal Güvenlik Haftası sürerken Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) güvencesi olmayan hamilelere ücretsiz muayene ve doğum uygulamasına son verdiği ortaya çıktı.



SGK tarafından yayınlanan 2008 Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) ‘Provizyon işlemleri’ başlığı altında, 2’nci maddenin A şıkkının 7’nci maddesinde hamileliğin başladığı tarihten itibaren tekil hamilelikte ilk 8 hafta, çoğul hamilelikte ise ilk 10 hafta sosyal güvencesi olmayan kadınların muayene ve doğum masraflarının SGK tarafından karşılanacağı belirtiliyordu.



Bu madde kapsamında herhangi bir sosyal güvencesi olmayan hamilelerin, tekil hamilelikte ilk 2 ay, çoğul hamilelikte ilk 2.5 aylık muayeneleri ve tedavileri SGK tarafından karşılandı. Ayrıca doğum masrafları da ödendi.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, bu uygulamanın bir süre önce iptal edildiği ve bu tür vakaların faturalarının SGK tarafından ödenmemeye başladığı ortaya çıktı.



Adını açıklamak istemeyen bir hastane yetkilisi, sosyal güvencesi olmayan kadınların hamilelik durumunda muayene ve tedavi masraflarının SGK tarafından ödenmemesinin kendilerini de zor durumda bıraktığını söyleyerek şunları söyledi:



Taksit yapılıyor



“Sosyal güvencesi olmayan hamilelere durum anlatılıyor, ödeyen kalıyor, ödeyemeyen gidiyor. Eğer doğum yapacaksa taahhütname alıp, taksitlendiriyoruz. Çift taraflı mağduriyet söz konusu. Ücretsiz hizmet alamayan kişiler de, hizmeti verip parasını alamayan hastaneler de mağdur oluyor. Çözüm bekliyoruz.”



SGK İzmir İl Müdürü Mustafa Keskin de olayı doğruladı. Devlet hastanelerinin, faturalarının ödenmemeye başlaması üzerine konuyu arkadaşlarına bildirdiğini, onların da SGK’yı arayıp ne yapmaları gerektiğini sorduğunu söyleyen Keskin, “SGK açık bir şekilde ‘Ödeme yapmayacaksınız’ diye cevap verdi. Bizim anlamadığımız bir problem var. Yine de ben ilgileneceğim, çözmeye çalışacağım. Biraz beklemek lazım” dedi.



Birçok ülkede ücretsiz



Dünyada hamile bakımı ve doğum ücreti uygulamaları ülkelerin sağlık politikalarına göre şekilleniyor. Örneğin İngiltere’de hamilelerin bakım ve doğum masraflarını devlet karşılarken, Kanada’da ve Küba’da tüm sağlık hizmetleri ücretsiz olarak veriliyor. Avrupa’da birçok ülke vatandaşlarına özel sağlık sigortası konusunda teşvikte bulunuyor.



Prof. Dr. Bülent Tıraş / Türk Jinekoloji Derneği İkinci Başkanı



‘Evde doğum vakaları artar’



“Türkiye genelinde doğum öncesi takipten yararlanamayan ve evde doğum yapanların oranı hâlâ yaklaşık yüzde 25’lerde. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bu oran yüzde 50’lere kadar çıkıyor.



SGK’nın daha önce aldığı sosyal güvencesi olmayan hastalara ücretsiz muayene ve doğum uygulaması kararı, bu oranları azaltmayı hedefliyordu. Büyük olasılıkla ekonomik kaygılar gözetilerek bu uygulamanın kaldırılması, evde doğum vakalarını artırabilir. Sağlık Bakanlığı’nın ve sivil toplum kuruluşlarının çabalarıyla yüz binde 19’a çekilen anne ölüm hızı ve binde 18’e düşen bebek ölüm hızının yükselmemesi için de mutlaka Sağlık Bakanlığı çeşitli tedbirler düşünecektir. Ayrıca düzenli takip yapılmadan gerçekleştirilen doğumlar ve evde doğumlar, ileriki dönemlerde hastanelere hem anne hem de bebek sağlığı açısından tekrar yük getirir.”



