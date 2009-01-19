'SGK'nın tehdidine boyun eğmeyeceğiz'

İlaç alım protokolünde çözüm üretilemedi

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Vekili Fatih Acar'ın ilaç alım protokolü konusundaki açıklamalarıyla ilgili olarak, "(Ya bunu imzalarsınız ya imzalamazsınız) olgusu bizim için bir tehdittir. Türk Eczacıları Birliği böyle bir tehdide boyun eğmeyecektir" dedi.Çolak, ilaç alım protokolü konusunda düzenlediği basın toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan randevu istediklerini bildirdi.Sağlık Bakanı ile bugün saat 17.00'de görüşeceklerini söyleyen Çolak, şöyle konuştu:"Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, 'Gelin bunu bu şartlarla imzalayın' olayı bizim açımızdan yeterli bir neden değildir. Eczacılarımız da bu konuda gereken yanıtı kendilerine verecektir. Bu işler tehditle yürümez. Burada 70 milyonun sağlığı söz konusudur. Burada Türk Eczacıları Birliği özenli davranmıştır. Bizi tehdit ederek SGK'nin bir yere varması mümkün değildir."Çolak, 31 Ocak 2009 tarihine kadar sağlık ve ilaç hizmetinin süreceğini belirterek, "Onun için bir güne tıkayıp, 'ya bunu imzalarsınız, ya imzalamazsınız' olgusu bizim için bir tehdittir. Türk Eczacıları Birliği böyle bir tehdide boyun eğemeyecektir" dedi.Erdoğan Çolak, "Elektronik sözleşmenin, eczacıların birliğinin ve bütünlüğünün bozulması anlamına geleceğini" kaydetti.