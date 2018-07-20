"SGK'nın Sayıştay denetiminin dışına çıkarılmasının sebebi o rapor mu?"

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, SGK'nın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte Sayıştay denetiminden çıkarılmasını eleştirdi. Toker, SGK'nın doğru bir sistem kuramadığını ve son Sayıştay raporuna göre alacaklarını takip edemediğini, bu sebeple de karartılmaya çalışıldığını söyledi.

Toker, devlet bütçesinin neredeyse yarısına yakın bütçeye sahip olan SGK'nın denetimden çıkarılmasının, tüm ekonomiye yansıyabileceğini ifade etti. 2016 yılında yayınlanan Sayıştay raporunda SGK'nın 15 maddeyle uyarıldığını belirten Toker, "Doğru düzgün bir sistem kuramayıp, alacakların takibini yapamayan bir SGK’nin eninde sonunda hesap verme ihtimali, rahatsızlık yaratmış" ifadesini kullandı.

Toker'in "SGK neden Sayıştay’dan kaçırıldı?" başlığıyla bugün yayımlanan yazısı şöyle:

"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sayıştay denetimi dışına çıkarıldı.

Her şeyi yeniden düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinden 4 No’lu olanı, SGK’yi de ele alırken, kurumun Sayıştay denetimine tabi olduğu maddesini metne yazmadı.

Tık. İşte bu kadar. Bir küçük cümle, birkaç tuş hareketi:

SGK artık Sayıştay denetiminin dışındadır.

SGK’nin, TBMM; yani aslında halk adına yapılan bir denetim olan Sayıştay denetiminden kaçırılması demek, hesaplarının karartılması demektir.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu sordu:

- 70 milyon çalışana, emekliye ve hak sahibine hizmet veren

- 2017 itibarıyla, 288 milyar TL geliri ve 312 milyar TL gideriyle, devlet bütçesinin yarısına yakın bütçeye sahip SGK neden denetimsiz bırakıldı?

Sayıştay: Hesaplar güvenilir değil

Meğerse cevaplar yine Sayıştay raporunda duruyormuş. SGK hesaplarını denetleyen son Sayıştay raporu (2016) inanılmaz...

Yerim elverdiği ölçüde paylaşacağım. Önce, durumu en yalın özetleyen 37.sayfadaki “Denetim Görüşü” maddesine bakalım:

“SGK 2016 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının - ‘Denetim Görüşünün Dayanakları’ bölümünde açıklanan nedenlerden dolayı-doğru ve güvenilir bilgiiçermediği kanaatine varılmıştır.”

Özetleyelim:

Sayıştay, SGK rapor ve tablolarının güvenilir bilgi içermediğini açık açık yazmış.

Gelelim “açıklanan nedenler”e. Sayıştay’ın SGK rapor ve tablolarını “doğru ve güvenilir” bulmaması, 15 ayrı bulguya dayanıyor. Bir kısmı teknik gelebilir. Ama tarihe kayıt düşmek açısından dilini sadeleştirerek bu listeyi vereceğim;

Alacaklar takip edilmemiş

Kurum alacaklarının mali tablolarda tam, doğru ve zamanında muhasebeleştirilmemesi ve raporlanmaması

Faaliyet ve alacak hesaplarına ilişkin tahsilatların emanet hesaplarından mahsup edilmemesi nedeniyle SGK’nin varlık ve yükümlülükleri ile faaliyet sonuçlarının hatalı raporlanması

Geçici/Kesin teminat niteliği taşımayan tahsilatların hatalı raporlanması

Kurum alacaklarıyla ilgili icra işlemlerinin muhasebe sistemine aktarılmaması

Kurum alacaklarının terkinine ilişkin iş ve işlemlerin hatalı raporlanması

Kurumun kamu zararı ve fazla ödemelerinin takip ve tahsilatına ilişkin muhasebe kayıtlarının mali tablolara doğru yansıtılmaması

Bazı prim borçları hakkında yasal işlem başlatılmaması

Süresinde ödenmeyen hizmet borçlanmalarına ait tahakkuk kayıtlarının güncellenmemesi

Müşterek emeklilik paylarına ilişkin kurum ve sandıklar arası hesaplaşmanın usulüne uygun yürütülmemesi

Hazine ile SGK arasında imzalanmış ikraz anlaşmalarına dayalı olarak kullandırılan kredilerin hatalı raporlanması

Mahsup dönemine aktarılan avansların zamanında kapatılmaması

Değer Hareketleri hesap grubunun tam ve doğru raporlanmaması

Sözleşmeye bağlı gider taahhütlerinin mali tablolarda gösterilmemesi

SGK mülkiyetindeyken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na devredilen, dinlenme ve bakımevi bedellerinin tahsil edilememesi

SGK mülkiyetindeyken Maliye Bakanlığı’na devredilen taşınmazların bedellerinin tahsil edilmemesi

Sayıştay denetçilerinin SGK’ye bu eksiklikler için yazdığı yazılara gelen ve ana kayıt sistemlerinin nasıl kurulamadığına dair resmi cevaplar ise ayrı bir ibret belgesi.

Aslında Sayıştay raporundaki sadece şu tespit, denetimden çıkarılmanın nedeni hakkında fikir veriyor:

“Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli veyetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.”

Belli ki, doğru düzgün bir sistem kuramayıp, alacakların takibini yapamayan bir SGK’nin eninde sonunda hesap verme ihtimali, rahatsızlık yaratmış.

İyi de hangi karartma sonsuza dek sürmüş ki bu sürsün.

Bu da sürmez. Ama SGK gibi bir kurumu denetim dışına çıkarmanın bedeli bütün ekonomiye olur."