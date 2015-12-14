"SGK'nın fiyat politikaları sebebiyle 300'e yakın ilaç piyasada bulunmuyor"

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düşük katkı payı ödenen yüzlerce aracın piyasada bulunmadığı belirtildi. SGK'nın fiyat politikaları sebebiyle birçok ilacın piyasada bulunmadığını belirten Manisa Eczacılar Odası Başkanı Burçin Kurtuluş, bulunamayan ilaçlar arasında depresyon ve kanser ilaçlarının da bulunduğunu açıkladı.

DHA'dan Nermin Uçtu'ya konuşan Manisa Eczacılar Odası Başkanı Burçin Kurtuluş, bazı ilaçlara fiyat politikası yüzünden eczacıların ve hastaların ulaşamadığını açıkladı. Türkiye'de ilaç sektörünün çok gelişmemesinden dolayı yurtdışından getirilen ilaçlarda sıkıntı yaşandığını kaydeden Kurtuluş, 300 kalem ilacın bulunamadığını belirterek, "Yıllardır ilaç ucuz olsun diyorduk. Ama bugüne bakınca 300 kalem ilaç piyasada yok. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilaçlara, maliyet fiyatının çok altında ödenmeye başladı. Çok altında ödenince yurtdışından gelen ilaçlar konusunda yurtdışı firmaları vermiyor. Türk firması da çok az kaldı. Yurtdışında 22 dolar olan bir ilaç, bizim burada 4 lira. Fakat ilaç bulunmuyor. Çünkü imalat fiyatını kurtarmıyor. Çok ucuz ilaçlar var, çok ucuz ama gerekli. Fiyat politikasından dolayı bulamıyoruz. Bunların içinde depresyon ve ucuz olan kanser ilaçlarının bazıları var. Lösemi ilacı var 1.5 lira. Hastanın bunu kullanması gerekiyor ama fiyatı çok ucuz olduğu için firma yurtdışından göndermiyor" diye konuştu.

Eczacıların ekonomik olarak sıkıntıda olduklarını söyleyen Kurtuluş, "İki işçi çalıştırıyorsak bir tanesini çıkarmak zorunda kaldık. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bu şekilde devam edemez" dedi. Yurtdışındaki zincir eczanelerin Türkiye'ye geldiğini açıklayan Kurtuluş, alışveriş merkezlerinde ilaç satılmasına yönelik endişe taşıdıklarını söyledi. Kurtuluş, "Belki zincir eczaneler şeklinde AVM'lerde Amerikan modeli düşünüyorlar. Yönetmeliğe göre yasak ama iki dudak arasında olan bir maddedir. Yurtdışında zincir eczaneleri olan firmalar şu anda Türkiye'ye geldi. Neden gelindiğini ileriki günlerde göreceğiz. Biz her mahallenin sağlık temsilcisiyiz" dedi.

Eczanede miadı geçen ilaçların toplandığını da açıklayan Kurtuluş, "İlacın ortadan kaldırılması için çok fazla bertaraf tesisi yok. Türkiye'de 2 ya da 3 tanedir. İlaçları çevreye attığınız zaman değişik zararlara yol açabiliyor. Fırınlar bile miadı geçen ekmekleri geri alıyor. Bizim de ilaç firmalarımız var. İlaç firmalarının da taşın altına elinin koymasını istiyoruz. Çevreye duyarlı insanlar olduğumuz için bu ilaçları toplamaya çalışıyoruz. Ama yapmayan bir sürü yer var. İlacı yakınca kaybolduğu sanan birçok kesim de var. Kimyasal atıkları Çevreci Eczacılar Kooperatifi üzerinden imha ettiriyoruz. Ama tüm Türkiye'de bunun yapılabilmesi için çalışma yapılmalı" dedi. Vatandaşlara ilacın atılmaması gerektiği konusunda bilgilendirme yaptıklarını kaydeden Kurtuluş, bu bilinci aşılamaya çalıştıklarını söyledi.