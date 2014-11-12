SGK'lılar özel hastanede hangi tedaviye ne kadar fark ücreti ödeyecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun son düzenlemeleriyle sigortalının özel hastanelerde ve vakıf üniversitelerinde tedavi ve ameliyatlar için ödeyeceği fark ücretleri değişti. Her işlem için artık farklı farklı ilave ücretler ödenecek. SGK’nın anlaşmalı olduğu kurumlarda da yeni hesaba geçildi. Sosyal Güvenlik uzmanı Ali Pekten’in Hürriyet’teki yazı dizisinde yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel hastaneler SGK’nın kendilerine ödediği sağlık hizmetleri bedelinin en fazla yüzde 200’üne kadar ilave ücret alabiliyor. SGK bir tedavi için 100 lira öderim diyorsa hastane en fazla 200 liraya kadar ilave ücret isteyebiliyor veya hiç alamıyor.

Hastalandığımızda hastane

ne kadar ilave ücret alabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları; SGK’nın bu kuruluşlara ödediği sağlık hizmetleri bedelinin en fazla yüzde 200’una kadar, kişilerden ilave ücret alabilirler. Yani SGK bir tedavi için sağlık kuruluşuna 100 lira öderim diyorsa, hastane de hastadan ayrıca yüzde 200’e kadar, yani 200 TL’ye kadar ilave ücret isteyebilir, isterse hiç almaz.

Menüsküs ameliyatı oldum. SGK hastaneye bu ameliyat için 832.79 TL ödüyormuş. Benden en fazla ne isteyebilirler veya ben en fazla kaç liraya buradan çıkarım?

Başkaca bir tedavi yoksa hastane sizden en fazla 1665.58 lira ilave ücret isteyebilir. Hastane bu tutarın altında da para ister buna engel yok. SGK’nın verdiği 832.79 TL’yi ise sizden ayrıca isteyemezler. O parayı hastaneye SGK sizin adınıza ödüyor.

Menüsküs ameliyatı oldum. SGK hastaneye bu ameliyat için 832.79 TL ödüyormuş. Benden en fazla ne isteyebilirler veya ben en fazla kaç liraya buradan çıkarım?

Başkaca bir tedavi yoksa hastane sizden en fazla 1665.58 lira ilave ücret isteyebilir. Hastane bu tutarın altında da para ister buna engel yok. SGK’nın verdiği 832.79 TL’yi ise sizden ayrıca isteyemezler. O parayı hastaneye SGK sizin adınıza ödüyor.

Tablo-2’deki ücretlere basit laboratuvar tetkikleri dahildir. Yani Tam Kan Sayımı (basit kan tetkikleri), biyokimya tetkikleri (şeker, böbrek ve karaciğer tetkikleri) , akciğer filmi, idrar tetkiki gibi tetkikler için ayrıca ilave ücret alınamaz. MR-BT-EKG gibi tetkiklerin bazılarından ise alınır.

Radyoterapi, kemoterapi ve

radyo izotop tedavileri bedava

Kanser tedavilerinde sadece radyoterapi, kemoterapi ve radyo izotop tedavilerinde ilave ücret alınmaz. Bunun dışında kanser tedavisine yönelik olarak yapılan, muayene, cerrahi işlem, tetkik tahliller gibi hususlardan ilave ücret alınabilir. Bunun dışında tüm tedavilerde olduğu gibi burada da otelcilik hizmetinde de ilave ücret alınır.

Yoğun bakımdaki hastanıza

cepten para ödemeyin

Hiçbir özel hastane yoğun bakım tedavisi olan bir hastadan ilave ücret isteyemez. Hasta veya yakınları ilave ücret isteyenleri SGK’ya şikayet edebilirler. Ancak yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyesi tarafından verilen muayene ve diğer ayaktan yapılan tüm tetkik-tahliller kapsamındaki sağlık hizmetleri ve kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemler ile koklear implant yerleştirilmesi işlemi (18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç) için ise ilave ücret alınabilir.

Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için kurumca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin bir defada asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, poliklinik muayenelerinde en fazla iki katı, diğer hizmetlerde en fazla bir katı kadar ilave ücret alınabilir. sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ve üniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullanımına ilişkin protokolü bulunan sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından ilave ücret alınamaz.

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