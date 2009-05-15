SGK'dan tebdili kıyafetli denetim

Devletin sağlık faturası kabarıyor. 2002'den geçen yıla kadar sağlık harcamaları 3,5 kat arttı. Rakamın bu yıl toplam 35 milyar lirayı bulması bekleniyor. Faturanın bütçeyi zorlamaya başlaması Sosyal Güvenlik Kurumu'nu da (SGK) harekete geçirdi. SGK, kadrolu doktor ve eczacılarını tebdili kıyafetli denetime çıkarıyor



Zaman gazetesinin haberine göre; Bugüne kadar gelen faturalar ve yapılan şikâyetler üzerine denetleme yapan kurum, ay sonundan itibaren yeni bir yönteme başvuracak. Hastaneler, eczaneler ve optikçiler bire bir denetime tabi tutulacak. Yaklaşık 1.300 civarında doktor ve eczacı personeli bulunan kurum, ikişerli gruplar halinde eczaneler ve hastaneleri haber vermeksizin teftiş edecek.



Memurlar aracılığı ile de optikçiler denetimden geçirilecek. Yanlışlık ve eksiklikler anında tespit edilirken, usulsüzlüklere karşı cezaî müeyyide uygulanacak.



SGK Genel Sağlık Sigortası Daire Başkanı Mehmet Özdemir'in verdiği bilgiye göre, incelemeler için 12 temel kriter belirlendi. Örneğin sistem üzerinde bir hastane benzerleriyle kıyaslanacak. Hasta artışı yaşanıyorsa, doktor başına düşen hasta sayısında fazlalık bulunuyorsa orada yoğunlaşılacak.



SGK Başkanı Fatih Acar, yeni sistem sayesinde artık belgelerin yüzde 100'ünün inceleneceğini söylüyor. Uygulamayı Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği de önemsiyor. Genel Sekreter Cevat Şengül, "İçimizdeki çürük elmalar temizlensin, ama kurunun yanında yaş da yanmasın." diyor.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal şartlarda hizmet aldığı kurumlardan gelen tüm evrakları örnekleme yöntemiyle gözden geçiriyor. Zaman ve eleman yetersizliğinden dolayı faturaların yüzde 5'i incelenebiliyor. Bu orandan tespit edilen usulsüzlük miktarı 20 ile çarpılıp ceza olarak kuruma yansıtılıyordu. Usulsüzlük yapan bir kuruluş, yüzde 5'in içinde değilse ceza almıyordu. Bazı hastane mağduriyetleri yaşanıyordu. Yeni dönemde Medula 3 sistemi üzerinden standartların üzerine çıkan kurumlar takibe alınıp incelenecek.



SGK Başkanı Fatih Acar, Medula 3 programıyla mevcut Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) bulunan yaklaşık bin 500 kuralın bin 200'ünü sisteme kaydettiklerini söyledi. Eskiden, önce kurumlara para ödediklerini ve daha sonra belgeler üzerinden inceleme yaptıklarını kaydeden Acar, "Bu belgelerin sadece yüzde 5'ini inceliyorduk. Yeni sistemle hem belgelerin yüzde 100'ünü inceliyoruz hem de zaman ve işgücü kaybını en aza indiriyoruz." bilgisini verdi. Acar, yöntem sayesinde hastaneleri ve eczaneleri çok rahat denetleyeceklerini ifade etti.



SGK Genel Sağlık Sigortası Daire Başkanı Mehmet Özdemir de, incelemelerde hastaneler için 12 temel kriter belirlediklerini ifade etti. Bunların başında "sistem üzerinde bir hastane benzer hastanelerle kıyaslandığında hasta artışı yaşıyorsa, diğer hastanelere kıyasla doktor başına düşen hasta sayısında fazlalık bulunuyorsa, aynı hastaya farklı branşta olsa bile aynı tarihlerde çok sayıda hizmet veriliyorsa ve sürekli incelemeler sonucu yanlışlık ve hata tespit edilen hastanelerde çok kesinti yapılıyorsa" gibi kriterler geliyor. Özdemir, "Bunları tespit ettikten sonra haber vermeksizin kurumlara gideceğiz." diye konuştu.



SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sami Türkoğlu ise elektronik ortamda riskli faturaları tespit edip, gerçek denetleme yapacaklarını kaydetti. Türkoğlu, "Büyük illerdeki il müdürlüklerimize biz soruyoruz. 'Bölgenizde sıkıntılı eczaneleri biliyor musunuz?' Bize, 'biliyoruz' diyorlar. Aynı şekilde 'Sıkıntısı olmayan eczaneleri biliyor musunuz?' diye soruyoruz. Onu da 'biliyoruz' diyorlar. Fakat buna rağmen şu anki inceleme şartlarına göre hepsi bir tutuluyor." dedi.



Çürük elmalar ayıklansın



Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Sekreteri Cevat Şengül, yanlış iş yapan kurumların temizlenmesini istediklerini söyledi. Kamu yetkililerinin özel sektör üzerinden genelleme yaparak, "faturalar şişiyor, suistimal oluyor" açıklamaları yaptığını ifade eden Şengül, "İçimizdeki çürük elmalar temizlensin. SGK, böyle yapan hastanelerin üzerine gitsin. Fakat kurunun yanında yaş yanmasın." dedi.



SGK mevzuatının çok sık değiştiğini kaydeden Şengül, "Kurum her hastaneye gitse bir eksiklik bulur. Bunun yerine Medula 3 programında her şey ayrıntılı bir şekilde izleniyor. Burada zaten suistimaller ortaya çıkıyor. Bunun üzerinde hedefe atış yaparak, bu kurumlara gitmek gerekir." açıklamasını yaptı.



Şengül, fark ücretlerinin değişeceği konusunda Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir anlaşmanın bulunduğunu aktararak, "SGK, incelemelerini yaparken, yüzde 30'a göre denetimlerini artırırsa herkes ceza alır. Değişecek bir uygulamayı dikkate almalıdır." ifadesini kullandı.

