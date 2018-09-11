SGK'dan reçete düzenlemesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dün itibarıyla sayıları 10 bini bulan işyeri hekimleri için kâğıt reçete döneminin sona erdiğini açıkladı. Doktorların kâğıt reçetede ısrar etmesi durumunda ise eczacılar sisteme bu ilaçları giremeyeceğinden, ilaçlar hastaya verilemeyecek.

Hürriyet'in haberine göre konuya ilişkin açıklamada bulunan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, iş yerlerinde kağıt reçete döneminin sona ermesiyle ilgili olarak "Bütün reçetelerin elektronik imza ile elektronik ortamda yazılması eczanelerimizin yükünü azaltacaktır" dedi.

Saydan, şöyle devam etti:

"Maalesef hala nöbetlerimizde A4 sayfasına yazılan reçetelerin sayısı gelen reçetelerin üçte ikisi oranında oluyor. E-reçeteye tamamen geçilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın desteği ve kararlılığı gerekiyor. Reçeteler elektronik imza ile yazıldığı zaman, hekimden başkasının reçete düzenlemesine imkan vermeyecektir. Bu sebeple sahte reçete düzenlenmesine engel olunacaktır. Eczacılar olarak gelen reçetenin sahte mi gerçek mi olduğunu bilmemiz mümkün değil. E-reçete üzerinde tahrifat yapılması mümkün olmadığından meslektaşlarımız zan altındakalmayacaktır. Hastalarımız da reçete kaybetme sorunu yaşamayacaktır. Elektronik imzalı e-reçete sistemiyle, büyük oranda sahte reçetenin ve kâğıt israfının önüne geçildi, yazılan reçetelerle ilgili istatistiki bilgi toplanması kolaylaştı. İlaç bilgisine ulaşma süresinin kısalması, doktor ve eczacıya vakit kazandırması, kayıt edilebilirlik, sürdürülebilirlik, takip edilebilirlik açısından e-reçete sistemi gayet kullanışlı ve sistemin tüm paydaşları için yararlı bir uygulama."