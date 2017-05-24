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Ekonomi

SGK'dan prim ve hizmet belgelerini ilgilendiren açıklama

SGK tarafından, Nisan 2017 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinin kuruma bildirilme süresi 2 gün uzatıldı

24 Mayıs 2017 02:36

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işverenler ve meslek kuruluşlarınca yazılı ve sözlü olarak iletilen talepler üzerine en geç 23 Mayıs tarihine kadar Kuruma verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin bu aya mahsus 25 Mayıs Perşembe günü sonuna kadar gönderilebileceğini açıkladı.

SGK'nın açıklamasında şöyle denildi:

Kurumumuza, işverenlerimiz ve meslek kuruluşlarınca yazılı ve sözlü olarak iletilen talepler üzerine yapılan inceleme neticesinde, 2017/Nisan ayına ait olup en geç 23/05/2017 tarihine kadar Kuruma verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin bilgisayar sistemindeki yoğunluk nedeniyle internet ortamında gönderilemediği anlaşılmıştır.

Bu bağlamda, işverenlerimizin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 2017/Nisan ayına ait olup en geç 23/05/2017 tarihine kadar Kuruma internet ortamında gönderilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin son verilmesi gereken sürenin sadece bu aya mahsus olmak üzere 25/05/2017 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Bu tarihe kadar verilen 2017 Nisan ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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