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Sosyal Güvenlik

SGK'dan, kamu çalışanlarına sosyal güvenlik eğitimi

SGK, Sosyal Güvenlik Reformu'nun tanıtımı için 81 ildeki kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim verecek.

15 Ekim 2008 03:00

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu kurum ve kuruluşlarında personel, muhasebe, tahakkuk gibi birimlerde görev yapan çalışanlara, yeni düzenlemelerin kamu kurumlarına getirdiği yükümlülüklere ilişkin eğitim verdi.

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda iki gün süren eğitimlere, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yaklaşık 500 kamu görevlisi katıldı.

Eğitimlerde çalışanlara, sosyal güvenlikle ilgili yeni düzenlemelerin kamu kurum ve kuruluşlarına getirdiği yükümlülükler anlatıldı.

Katılımcılara, kamu görevlileri tescil işlemleri, Genel Sağlık Sigortası ve karne işlemleri, emeklilik işlemleri, kamu idarelerinin prim borçları ile ilgili takip işlemleri, kamu görevlilerinin yurt dışı işlemleri ile kamu idareleri veri paylaşım işlemleri konularında yeni düzenlemenin getirdikleri de aktarıldı.

SGK Başkan Vekili Fatih Acar, bu eğitimleri çok önemsediklerini belirterek, Sosyal Güvenlik Reformu'nun tanıtımı için önümüzdeki günlerde 81 ilde çok yoğun bir çalışma yapacaklarını bildirdi.

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