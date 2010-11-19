SGK’dan emeklilere kötü haber

T24- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Emin Zararsız, bu yıl çok konuşulan ‘emeklilere banka promosyonu’ konusuna açıklık getirdi ve emeklilerin 2011 yılında promosyonlarında topun 3 büyük kamu bankasında olduğunu söyledi. Zararsız, “Tüm özel sektör ve kamu bankalarının genel müdürlerine tek tek sordum, ‘Böyle bir promosyonu verecek misiniz, vermeyecek misiniz?’ diye. Tamamı “Bizim böyle bir promosyonu vermemiz sözkonusu olamaz” yanıtını verdi” diye konuştu.



Bu noktada özel bankaların “Özellikle kamu bankalarının bu konuda bir karar vermesi gerek” görüşünde birleştiğine işaret eden Zararsız, “Çünkü emeklilerin yüzde 90’lara yakın ödemeleri 3 kamu bankası kanalıyla gerçekleşiyor” dedi. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Çalışanların bankalardan almış olduğu promosyonla, kurumudan emekli olanların promosyonu arasında maliyet itibariyle birtakım farklılıklar olduğunu belirten Emin Zararsız, kamuoyuna konunun “1 maaş promosyon” olarak, çok yüksek bir çıtadan yansıdığını vurguladı.



SGK Başkanı Zararsız, “Geçen sene yatırmış olduğumuz toplam emekli maaşlarına baktığınız zaman 1 aylık maaş toplamı 6 milyar lira. Yani 23 bankanın tamamı emeklilerimize 1 maaş promosyon vermiş olsalar, 6 milyar lira para verecekler. Yani eski parayla 6 katrilyon” diye konuştu.



Bankalardan kamuoyundaki çıtayı bir kenara bırakarak gerçek manada hesap yapmalarını istediklerini belirten Zararsız, sözlerini şöyle sürdürdü: “SGK olarak tüm para akışlarımız bankalar üzerinden yapılıyor. Bir toplam büyüklük banka üzerinden akıyor. Bazı bankalar bunun çok büyük bölümünü yüklenmiş götürüyorlar, diğerleri daha küçük miktarlar...



Talebimiz şu oldu. Sizin sisteminizden parayı aktarma öncesini uzatalım, yani 1 gün önce 2 gün önce gibi, lehinize iyileştirme yapma imkanımız var, daha erken yatıralım, bunu değerlendirin. Ayrıca ikincisi, SGK olarak bazı tahsilatlarımız dolayısıyla bankalardan komisyonlar alıyoruz, ‘O oranları da yeniden gözden geçirelim. Paçal bir yaklaşım geliştirin. Emeklilere mutlaka bir promosyon ödemesi yapılmasını istiyoruz’ dedik.”



Bu noktada özel bankaların “Özellikle kamu bankalarının bu konuda bir karar vermesi gerek” görüşünde birleştiğine işaret eden Zararsız, “Çünkü emeklilerin yüzde 90’lara yakın ödemeleri 3 kamu bankasından gerçekleşiyor. Tabii bir de PTT var” dedi.



Topun artık bankalarda olduğunu anlatan Zararsız, şöyle konuştu: “Kamu bankalarının genel müdürleriyle ben yeniden ayrı ayrı ve üçlü toplantı yaptım. Aynı talebimizi yoğun bir baskıyla söyledim. Onlar da ‘Bir hesap yapıp sonucu bildirelim’ dediler. Ödenebilecek bir tutar olup olmadığını, olursa eğer bunun tutarının ne olacağını bildirecekler, ama şu ana kadar bir şey gelmiş değil.



Elimizden gelen bütün gayretleri ortaya koymamıza rağmen bankacılık sisteminin gereklerine göre artık karar karşı tarafta.”



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Emin Zararsız, bu yılın en çok konuşulan konularından olan ‘emeklilere banka promosyonu’na açıklık getirdi. Zararsız, “Geçen sene yatırdığımız bir aylık emekli maaşlarının toplamı 6 milyar lira. Bankalar emeklilerimize 1 maaş promosyon vermiş olsa, 6 milyar lira verecek. Görüştüğümüz bankaların tamamı ‘Bizim böyle bir promosyonu vermemiz söz konusu olamaz’ yanıtını verdi” dedi.



