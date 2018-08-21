SGK'dan emekli aylığı açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), emekli aylıklarından ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan ödemelere ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin bayram günlerine rastlayan aylık ödemelerinin erken ödenmesi konusunun kasıtlı olarak istismar edilmeye çalışıldığı, ödemeler ile ilgili spekülatif haberler yapılarak algı oluşturulmaya çalışıldığı ifade edilerek, “Kurumumuzca belirlenen dönem ve tarihlerde emeklilere ve hak sahiplerine her ay peşin olarak ödenen gelir ve aylıkların, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği gereğince ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır. Ancak ödeme günlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar günü dışında resmi tatil gününe rastlaması halinde, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı Kurumumuzca belirlenerek ilan edilmektedir” denildi.

11.7 milyon emekliye ikramiye ödendi

Buna göre; Kurban Bayramının 21, 22, 23 ve 24 Ağustos 2018 tarihlerine rastlaması nedeniyle; 4/1-a (SSK) ve 4/1-b (BAĞ-KUR) emekli ve hak sahiplerinden ödeme günü 17-18 Ağustos olanlara 17 Ağustos, 19-25 Ağustos olanlara 20 Ağustos tarihinde 7 milyon 652 bin 321 emekliye ödeme yapıldığı belirtildi.

4/1-a (SSK) ve 4/1-b (BAĞ-KUR) emekli ve hak sahiplerinden ödeme günü, 26 Ağustos olanlara 27 Ağustos, 27-28 Ağustos olanlara ise 27-28 Ağustos tarihlerinde 2 milyon 581 bin 53 emekliye ödeme yapılacağı aktarıldı.

16-17 Ağustos 2018 tarihlerinde Kurban Bayramı için toplam 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine bayram ikramiyesi ödendiği açıklandı.