SGK'da prim iadesi soygunu

Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) muhasebesinde görev yapan 14 yıllık memur Hatice Günay, erkek arkadaşı İsmail Ergün'ün yönlendirmesiyle, kurum hesabından ‘prim iadesi’ adı altında 45 bin YTL'yi Ergün'ün 4 arkadaşının hesaplarına havale etti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.



Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu'nda iki ay önce bazı kişilerin hesaplarına sigorta prim iadeleri yatırıldığı anlaşılınca kurum bünyesinde araştırma yapıldı. Kurumun muhasebe servisinde çalışan Hatice Günay'ın bilgisayarından bazı kişilerin banka hesaplarına toplam 45 bin YTL prim iadesi olarak para havale edildiği tespit edildi.



Konunun Cumhuriyet Savcılığı'na bildirilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Hatice Günay, erkek arkadaşı İsmail Ergün ve onun arkadaşı Gökçe B. ile hesaplarına havale yapılan Aytaç S. ve Turgay B. sorgulandı. Ancak daha sonra 5 kişi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine serbest bırakıldı.



Sosyal Güvenlik Kurumu'nda, olay sonrası müfettiş ve uzman kişiler tarafından yapılan incelemede, para miktarı ve olaya karışan kişi sayısının artabileceği düşünülünce Cumhuriyet Savcılığı olayda adı geçen 5 kişinin yeniden gözaltına alınmaları yönünde talimat verdi. SGK memuru Hatice Günay, erkek arkadaşı İsmail Ergün ve arkadaşı Gökçe B. ‘zimmet ve dolandırıcılık’ suçundan Adliye'ye sevk edilirken, Aytaç S. ve Turgay B. serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen Hatice Günay, İsmail Ergün, Gökçe B. tutuklanarak Ferizli Cezaevi'ne gönderildi.



