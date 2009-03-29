SGK’da elektronik takip 1 Nisan’da başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile getirilen kuralların elektronik ortamdaki takibine 1 Nisan'da başlayacak.



SGK Başkan Vekili Fatih Acar, kurumun, özel, üniversite ve devlet hastanelerince kendine gelen faturalarla ilgili işlemleri MEDULA adı verilen sistem üzerinden gerçekleştirdiğini söyledi.



Halen yürürlükte olan mevcut uygulamanın MEDULA V3 adı verilen yeni versiyonunun 1 Nisan 2009'dan itibaren işletime alındığını bildiren Acar, yaklaşık 6 aydır yapılan çalışmalar sonunda kurum için çok önemli bir dönemin başladığını vurguladı.



"Elektronik SUT" da denilen yeni sistemle SUT'ta belirlenmiş kuralların elektronik anlamda takibini gerçekleştireceklerini belirten Acar, 1 Nisan itibariyle SUT'ta yer alan geri ödeme kurallarının online çalışan bir sistemle kontrol edileceğini ifade etti.



Acar, yeni sistemin işleyişi ile ilgili şu bilgileri verdi:



"SUT'ta damar yolu açılması günde bir kez faturalanabilir, bir çocuk doğumu 9 ayda bir gerçekleşebilir, iğne yapılması günde 3 kez tekrarlanabilir gibi 600'e yakın kural belirlemiş durumdayız. Daha önce sağlık hizmet sunucuları tarafından tedavi ve işlemlerle ilgili faturalar bize sunuluyordu. Daha sonra da doktor ve eczacı arkadaşlarımız tek tek bu faturaları inceliyordu. Belki aylar sonra SUT'a uygun olmayan işlemler nedeniyle sağlık hizmet sunucularından geri ödeme istemek durumunda kalıyorduk. 1 Nisanda uygulamaya girecek sistemde, elektronik olarak SUT'a uygun olmayan ödemelerin yapılmasının önüne geçilecek.



Yeni uygulamada günde bir kere damar yolu açabilecek. İkinci bir işlem girişiminde sistem bunu uyaracak. Hasta yatış-çıkışlarının, organ ve doku nakillerinin, doğum sonrasında 30 gün süresince bebeğe yapılan işlemlerin, yatan hastaya ayaktan reçete yazılıp yazılmadığının takibi kolaylaşacak. Artık yatan hasta için yattığı süre içinde ayaktan reçete bedelinin karşılanması gibi bir durum olmayacak. Bir hasta A hastanesinde yatarken, aynı tarihte başka bir hastane kendisine ayaktan bir muayene ya da işlem için reçete yazılıyor ya da fatura kesiliyor. Bu sistemde, artık bu tür mükerrerliklerin olmadığı yeni bir döneme girmiş olacağız."



Sigortalılardan mükerrer katılım payı alınmasının da önleneceğini anlatan Acar, ayrıca yeni sistemle "birlikte faturalandırılamama kuralı"nın hayata geçeceğini söyledi.



Acar, "Kurumun belirlediği bazı paketler ve bu paketler için belirlenmiş fiyatlar var. Bazı hastaneler paket fiyat içerisinde olmasına rağmen paket için ayrı, paket içinde olan bir işlem için ayrı fatura kesme yoluna gidebiliyorlar. Yeni sistemde bu da olmayacak" dedi.



Fatih Acar, SGK'nın bütçesi ve kapsadığı nüfus itibariyle Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olduğunu vurguladı.



Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile sundukları hizmetin kalitesini artırma çabasında olduklarını belirten Acar, şunları kaydetti:



"Bunu yaparken suiistimal ve mükerrerlikleri en aza indirmek hatta ortadan kaldırmak istiyoruz. Çünkü bu kurum hepimizin. Herkesin bu bilinçle hareket etmesi lazım. Biz de kurum olarak her türden kötüye kullanımın önüne geçebilmek için kapasitemizi artırma yoluna gidiyoruz.



Elektronik SUT uygulaması da bunlardan biri. Kurum kaynaklarının en verimli şekilde kullanılabilmesi, sunulan hizmetlerin gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi açısından bu uygulamayı çok önemsiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da bizimle aynı hassasiyeti paylaşarak bize yardımcı olmasını istiyoruz."



