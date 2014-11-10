SGK tuvaletinde gizli çekim skandalı

Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü kadınlar tuvaletinde 18 yaşındaki stajer öğrencinin, yandaki odaya açılan küçük pencereden cep telefonu ile görüntüsünü çektiği iddia edilen temizlik görevlisi 35 yaşındaki T.K.’nın işine son verildi.



DHA'nın haberine göre, geçen hafta pazartesi günü meydana gelen olayda, kurumda stajer olarak çalışan lise öğrencisi, iddiaya göre kadınlar tuvaletinde bulunurken, yandaki odaya açılan küçük pencereden cep telefonu ile görüntüsünün çekildiğini fark etti.



Öğrenci, çığlık atarak tuvaletten çıktı. Güvenlik görevlileri, öğrencinin durumu anlatması üzerine cep telefonu ile görüntü çektiği iddia edilen temizlik görevlisi T.K.’yı İl Müdürü Bilal Canbolat’ın odasına götürdü. 2011’de kurumda temizlik görevlisi olarak işe başlayan T.K.’nın telefonuna el konulurken, işine son verildi.

Kamera görüntülerine el konuldu

Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, olayla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığını söyledi. Öğrencinin 18 yaşında olduğunu ve olayla ilgili şikayetçi olup olmama konusunda kararını henüz vermediğini belirten Vali Yardımcısı Coşkun, şöyle dedi: "Eğer şikayetçi olursa, biz idari soruşturmayla ilişkilendirip, adliyeye o dökümanları göndereceğiz. O kamera görüntülerine falan il müdürü el koydu. Savcı istemesi halinde hazır bir şekilde gönderilecek.



Ama öğrenci, ’acaba kamuoyunda ismim lekenir mi’ endişesi taşıdığı için tereddütleri var. Biz de ’şunu yap ya da bunu yap diyemiyoruz.’ Kendisi haklıdır, böyle bir endişe taşımakta ve bu konuyla ilgili birazcık duyarlı davranıyoruz. Bizim bayan personelimiz onunla istişare yapıyor. Eğer 18 yaşından küçük olsaydı Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü devreye girmesi gerekirdi. Ama bu durumda kendisinin karar vermesi gerekiyor. Biz idari soruşturmayı yapıyoruz. Personelin de işine son verildi."