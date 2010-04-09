SGK tüp bebekteki 3 yıl şartını kaldırdı

T24-

Sosyal Güvenlik Kurumu, yasada belirtilen tüm yöntemlerin denenmiş olduğunun raporla gösterilmesi halinde tüp bebek masraflarını karşılayacağını duyurdu.



Yeni düzenleme ile bebek sahibi olmak için 2 kez ilaç tedavisi ve 2 kez de aşılama yöntemlerinin denenmiş olduğunu sağlık kurullarının raporuyla belgeleyen çiftlerin tüp bebek masraflarını, SGK karşılayacak.



Yasada yer alan "son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olması" ifadesinden ötürü, tüp bebek merkezleri çiftlerde 3 yıllık evlilik zorunluluğu arıyordu.