SGK 'tasarruf' gerekçesiyle 143 ilacın ödemesini kesti

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, nitelikli ve ucuz ilacın temininde ortaya çıkan sorunların araştırılması için TBMM’ye meclis araştırması önergesi sundu. Yüceer, SGK’nin tasarruf adı altında 143 ilacın ödemesini kestiğine dikkat çekti.

SGK tasarruf yapacak

Evrensel'de yer alan habere göre, bazı ilaçların SGK tarafından karşılanmadığını da dikkat çeken Yüceer “Bunun yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2019 yılında yüzde 10 oranında tasarruf yapılacağını belirtmiştir. Mevcut durumda SGK aralarında prostat, sinir sistemi ilaçları ve antibiyotiklerin de bulunduğu 143 ilaca ödeme yapmayı kesmiştir. Bu ilaçların eş değerine ulaşımda da zorluklar yaşandığı halde tasarruf adı altına kısıtlamalara gitmek yeni sorunların ortaya çıkacağını düşündürmektedir” dedi.

Aşı ve serumda dışa bağımlıyız

İktidarın son 16 yıldır yerli ilaç ve tıbbi malzeme üretimi için gereken önlemleri almayarak bu sektörleri ithalata bağımlı kıldığına vurgu yapan Yüceer, “Buna bağlı olarak artan döviz kurları ilaçların teminini güçleştirmiştir. Bu sorunlar hastaların tedaviye erişimini olumsuz etkilemiştir” dedi.

İthal ilaçların ortalama fiyatı 28 TL iken yerli üretim ilaçların ortalama fiyatının 6 TL düzeyinde olduğuna dikkat çeken Yüceer, “Yerli üretimde kullanılan ham maddelerin de yüzde 80’i ithaldir. Yerli aşı ve serum üretiminin durdurulmasıyla aşı ve serum sanayinde de ülkemiz dışa bağımlı kılınmıştır” dedi.

Devletin asli görevinin halk sağlığının korunması olduğunu ifade eden Yüceer, halk sağlığının korunması ve sosyal devlet ilkesi gereğince ilaçta yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.