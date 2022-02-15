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SGK: Rapor paraları için e-Devlet'ten IBAN tanımlaması yapılabilir

15 Şubat 2022 16:15

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Twitter hesabından yapılan duyuruya göre e-Devlet üzerinden IBAN tanımlatılması halinde rapor paraları ve sevk ödemeleri IBAN hesabına yatırılacak. 

E-Devlet’te Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında bulunan bir özellik, rapor parası ve sevk ödemesi alacak kişilere büyük kolaylık sağlıyor.

SGK Twitter hesabı tarafından yapılan duyuruya göre e-Devlet’te bulunan Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama hizmeti kullanılarak yapılacak IBAN tanımlama işleminin ardından rapor paraları ve sevk ödemeleri tanımladığınız IBAN hesabınıza gönderilecek.

 

 

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