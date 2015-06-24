SGK, prim borçlularında liste başı Adana ve Ordu belediyeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kuruma 150 bin lira ve üzerinde sigorta prim aslı borcu bulunan işverenlerin listesini kamuoyu ile paylaştı.

SGK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun 7 ve 10'uncu maddeleri uyarınca kurumumuza, kamuoyuna yapılacak açıklama tarihinden önce ödeme tarihi üzerinden altı aydan daha uzun süre geçmiş ve Yönetim Kurulu tarafından her yıl için belirlenecek tutardan daha fazla prim borcu olan işverenler, kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu bağlamda, Yönetim Kurulumuz, 30 Nisan 2015'te kurumumuza 150 bin lira ve üzerinde prim aslı borcu bulunan işverenlerin, 22 Mayıs 2007 tarihli 'Sosyal Güvenlik Kurumu'na Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde kamuoyuna açıklanmasını kararlaştırmıştır." ifadelerine yer verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, SGK,150 bin lira ve üzerinde prim borcu bulunan kurum ve kuruluşlarının isimlerini kamuoyu ile paylaştı.

10 bin 308 kurum ve şirketin bulunduğu listenin başını 65 milyon 404 bin 894 liralık borç ile Adana Büyükşehir Belediyesi çekti. İkinci sırada 55 milyon 184 bin 357 liralık borçla Ordu Büyükşehir Belediyesi yer aldı. 39 milyon 297 bin 368 liralık borçla hangi ile bağlı olduğu açıklanmayan Yenişehir Belediyesi ise listenin üçüncü sırasında yer aldı.

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. 17 milyon 541 bin 168 lira ile listeye 7'inci sıradan girdi. Listenin üst sıralarında metropol belediyelerden çok nüfusu az ilçe belediyelerinin bulunması da dikkat çekiyor.

Açıklamada, yönetmeliğin 'listenin kamuoyuna açıklanması' başlıklı 8 inci maddesinde; 'Kamuoyuna açıklanacak borçlu işverenler listesi, her yılın Mart- Haziran döneminde Kurumun internet sitesinde veya il müdürlüklerinde bir hafta süre ile kamuoyuna açıklanır. Kamuoyuna açıklanan listede kayıtlı işverenler hakkında, listede yer alan bilgiler dışında başka açıklama yapılmaz. Kamuoyuna açıklanan listeler, askıdan kaldırıldıktan sonra, Genel Müdürlük tarafından muhafaza edilir. Bu tarihten sonra listede yer alan işverenler hakkında listede yer alan bilgiler de dahil olmak üzere herhangi bir açıklamada bulunulmaz.' ifadesinin yer aldığı hatırlatıldı.

Listeler bir hafta askıda kalacak, itiraz edilebilecek

SGK açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İşverenler ilan edilen bilgilere, ilanın yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içerisinde Kuruma itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar Kurum'ca incelenir. 'Bu inceleme sonucunda itirazın haklı olduğunun tespiti halinde listelerde gerekli düzeltme yapılarak, borcun ilan edilme usulünde olduğu şekliyle kamuoyuna duyurulur.' şeklinde düzenleme yapılmıştır. Buna göre, işverenlerin 150 bin lira ve üzerinde prim aslı borcunun tespitinde, 2014 Eylül ve öncesi aylara ilişkin sigorta prim aslı borçları ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların 2014 Eylül ve öncesi aylara ilişkin emekli kesenekleri ile bunların kurum karşılıklarından oluşan borç asılları dikkate alınarak hazırlanan, 'Kurumumuza 150 bin TL ve üzerinde prim aslı borcu bulunan işverenlerin listesi', 22 Haziran 2015 tarihinden itibaren bir hafta süre ile bu duyuru ekinde ilan edilecektir. İşverenler tarafından, ilan edilen bilgilere yönetmelikte belirtilen süre içinde, Kurumumuz Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’ne (İşverenler Daire Başkanlığı) veya bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı olarak itiraz edilebilecek olup, yapılacak inceleme sonucunda itirazın haklı olduğunun anlaşılması halinde listelerde gerekli düzeltme yapılarak aynı şekilde Kurumumuzun (www.sgk.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır."

Küçük belediyelerin borcu daha çok, listede Soma Kömür İşletmesi de var

10 bin 308 kurum ve şirketin bulunduğu listede ilk sırada 65 milyon 404 bin 894 liralık borç ile Adana Büyükşehir Belediyesi bulunuyor.

İkinci sırada 55 milyon 184 bin 357 liralık borçla Ordu Büyükşehir Belediyesi yer aldı. 39 milyon 297 bin 368 liralık borçla Yenişehir Belediyesi listede üçüncü sırasında.

Listedeki ilk 10'daki diğer borçlu kurum ve şirketler şunlar: "Dördüncü; Erzincan Belediyesi 18 milyon 451 bin 56 lira. Beşinci: Silvan Belediyesi 18 milyon 8 bin 465 lira. Altıncı; Kars Belediyesi 17 milyon 968 bin 191 lira. Yedinci: Soma Kömür İşletmeleri 17 milyon 541 bin 168 lira. Sekicinci: Iğdır Belediyesi 17 milyon 387 bin 792,18 lira. Dokuzuncu; Ünye Belediyesi 17 milyon 327 bin 811,17 lira. 10. Ceyhan Belediyesi 16 milyon 297 bin 970,15 lira.”

Beyoğlu Belediyesi 18'inci sırada

Beyoğlu Belediyesi 10 milyon 113 bin 892 lira ile listenin 18'inci sırasında yer alırken Bursalı Yeşim Tekstil A.Ş. 8 milyon 780 bin 395 liralık borçla listenin 21. sırasında kendisine yer buldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 6 milyon 280 bin 399 liralık prim borcuyla listenin 40'ıncı sırasında. Ürgüp Belediye Başkanlığı'nın 6 milyon 13 bin 779 lira, Çınarcık Belediyesi'nin ise 5 milyon 994 bin 208 liralık prim borcu olması dikkat çekti. Keşan Belideyesi'nin de 5 milyon 326 bin 848 liralık prim borcu bulunuyor. İhlas Gazetecilik AŞ de 2 milyon 55 bin 894 liralık prim borcuyla 214'üncü sırada yer alıyor. Başkent Eelektrik Dağıtım Aş'nin ise 1 milyon 649 bin 841 liralık prim borcu var.