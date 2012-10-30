SGK, özel hastane ve eczaneleri denetime aldı

Özel hastane ve eczaneler Sosyal Güvenlik Kurumu'nun denetimine takıldı. SGK, riskli olduğunu tespit ettiği bin 322 özel sağlık hizmet sunucusu ile 2 bin 364 eczaneyi denetime aldı.

''Risk odaklı denetim modeli''ni kullanarak yapılan denetimlerde, 94 özel hastanenin 2. ve 3. basamak yoğun bakım yatağı olmadığı halde SGK'ya bu işlem bedellerine ait 4 milyon 72 bin lira fatura gönderdiği belirlendi.

Denetimlerde, 861 hekimin günlük ortalama 60 ila 300 arasında reçete yazdığı belgelendi.

En çok reçete yazan ilk 100 doktor SGK'nın takibine alındı.

Eczane-doktor arasındaki ilişkiyle ilgili de bin 715 eczane riskli bulundu ve teftişe alındı.