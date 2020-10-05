SGK'nın icra dosyalarının sayısı bir yılda 6 kat arttı

Sayıştay’ın tespitine göre Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2015-2019 yılları arasında toplam 68 milyar 985 milyon 757 bin 928 lira 16 kuruş alacak için icra süreci başlattı. SGK’nın icra başlattığı dosya sayısında 2018 yılına göre 2019 yılında 6 kart artarken, 2 milyon 182 bin 817 dosyada halen ödeme bekleniyor. Öte yandan TOKİ de SGK’ya verdiği sözleri yerine getirmedi. TOKİ’nin kuruma verdiği binalardan 9'unun inşaatında eksiklikler bulunuyor.

Sayıştay’ın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2019 Yılı Denetim Raporu’na göre kamu kurumları SGK’ya ödenmesi gereken ve faturalı alacaklar olarak tabir edilen emekli ikramiyesi, ölüm yardımı, makam/temsil/görev tazminatları ve diğer ödemelerden kaynaklanan alacakların bir kısmını vermedi. Sayıştay’ın tespitine göre yılsonu itibariyle 4 milyar 895 milyon 499 bin 168 lira 54 kuruş alacağı bulunurken, SGK’ya borcu bulunan kamu kurumları şöyle:

Özel bütçeli kamu kurumları 4 milyar 305 milyon 748 bin 294 lira 42 kuruş.

Özel idareler 1 milyon 680 bin 980 lira 26 kuruş.

Belediyeler 588 milyon 69 bin 893 lira 86 kuruş.

Raporda SGK’nın bu alacakları tahsil edebilmesi için yasal düzenleme önerildi: “SGK'nın alacaklarını tahsil edebilme imkanına kavuşması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.”

İcra dosyası sayısı 6 kat arttı

Raporda SGK’nin alacakları için icra yoluna gittiği ancak onu da tahsil edemediği belirtilerek, “2015-2019 yılları arasında toplam 68 milyar 985 milyon 757 bin 928 lira 16 kuruş alacak için icra süreci başlatılmış, icraya intikal ettirilen alacakların yüzde 31,48’i tahsil edilmiştir” denildi. 2019 yılında icra dosyası yükünün bir önceki yıla oranla 6 kat arttığına dikkat çekilen raporda, “18 Ağustos 2019 tarihinden itibaren icraya intikal ettirilen dosya sayısı 2 milyon 182 bin 817 olup, bu dosyalarla ilgili icra takip oluşturma, ödeme emirlerini postaya verme ve tebliğ işlemleri devam etmektedir” bilgisine yer verildi.

Binaların inşaatı bitmeden teslim alındı

SGK’nın arsa bedeli karşılığı TOKİ ve Emek İnşaat’a yaptırdığı binaların inşaatları tamamlanmadan teslim edildi. Sayıştay’ın tespitinde TOKİ tarafından Emek İnşaata yaptırılan binalardan 11 tanesinde, TOKİ’ye yaptırılan binalardan ise 9 tanesinde eksiklikler bulunduğu belirtilirken, “Emek İnşaata yaptırılan binalardan 11 tanesinde, TOKİ’ye yaptırılan binalardan ise 9 tanesinde eksiklikler bulunmaktadır” denildi.

Rapordan tespitler şöyle:

Hastanelere verilen avanslardan 8 milyar 14 milyon 669 bin 828 lira 60 kuruş, eczanelere

verilen avanslardan 1 milyar 661 milyon 113 bin 143 lira 69 kuruş, medikal avanslarından 44 milyon 327 bin 670 lira 93 kuruş, optik avanslarından 134 bin 390 lira 31 kuruş olmak üzere sağlık hizmet sunucularına verilen toplam 9 milyar 720 milyon 245 bin 33 lira 53 kuruş tutarındaki avansın ilgili mevzuatta öngörülen üç aylık süreyi aştığı halde kapatılmadığı görüldü.

30 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Ege Sigorta Anonim Şirketi (A.Ş.)’den 67 milyon 146 bin 340 lira 10 kuruşu anapara ve 74 milyon 395 bin 1 lira 56 kuruşu gecikme zammı ve cezası olmak üzere toplam 141 milyon 541 bin 341 lira 66 kuruşu alacak bulunuyor. Söz konusu alacağın 62 milyon 128 bin lirası Sayıştay’ın tespiti üzerine 12 Haziran 2020 tarihinde tahsil edildi. Kalan 79 milyon 413 bin 231 lira 66 kuruş alacak henüz tahsil edilemedi. (ANKA)