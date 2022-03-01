SGK'nın gözlük çerçeve destek bedeli hakkında kanun teklifi

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, SGK’nın gözlük ve çerçevesi için verdiği desteğin yetersiz olduğunu belirterek, destek miktarının ve içeriğinin değiştirilmesi için kanun teklifi verdi.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, TBMM’ye verdiği kanun teklifi ile SGK’nın sigortalılara verdiği gözlük çerçeve destek bedelini gündeme getirdi.

SGK’nın birçok ilaç ve tedavi kaleminde destek miktarlarını sürekli güncellemesine rağmen gözlük çerçevesi ve camına verdiği bedellerin 2005 yılından beri aynı kaldığına dikkat çeken Kaplan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na konulacak bir ek madde ile fiyatların bir an önce güncellenmesini talep etti.

18 yıl önce belirlenen destek

Kanun teklifinin gerekçesinde SGK’nın 18 yıl önce belirlediği ve hâlâ güncellenmeyen bedel ile SGK’nın bir yurttaşa verdiği cam çerçeve desteğinin 37 lira 80 kuruş, çift cam bedelinin ise yalnızca 10 lira 97 kuruş olduğunu belirten Kaplan, bu parayla bugün gözlük kılıfı bile alınamayacağını dile getirdi.

Ülkede derinleşen ekonomik kriz ortamında döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte hem gözlük hem de gözlük camı fiyatlarındaki büyük artış olduğuna dikkat çeken Kaplan, "Her üründe arka arkaya gelen zamları hızlıca onaylayan hükümeti, yurttaşa verilen desteklere hipermetrop bakmamaya ve bir an önce halkın yoksulluğunu yakından görebilmek için gözlük takmaya" davet etti.

Kanun teklifine göre (fatura tutarını aşmamak üzere) her bir gözlük camı için 1 dereceye kadar 50 Lira, 1 derecenin üstündekilere ise her 0,50 derecelik artışta yüzde 5 artırılarak hesaplanan tutarın SGK tarafından karşılanması, gözlük çerçevelerinde ise desteğin 150 Türk Lirası'na çıkartılması öngörülüyor.