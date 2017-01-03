SGK hasta muayene ücretlerine zam yaptı

Devlet hastanelerine gidenlerin muayene ücretleri 5 liradan 6 liraya, özel hasteneye gidenlerin muayene ücretleri ise 12 liradan 15 liraya yükseltildi. Karar, 31 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Emeklilerin maaşından kesilen, çalışanların eczanelerde ödedikleri muayene katılım paylarına SGK zam yaptı. Hastaların daha önce 5 lira verdikleri devlet hastanelerine ait muayene ücreti yüzde 20 arttırılarak 6 liraya, eğitim araştırma hastaneleri için verdikleri 5 lira yüzde 40 artış yapılarak 7 liraya, üniversite hastanelerindeki muayene katılım payı ise yüzde 60 artışla 5 liradan 8 liraya yükseltildi.tahsildarlıktan bıktıkTüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, muayene ücretlerine zam yapılmasının ülkenin ekonomik koşullarına aykırı olduğunu söyleyerek, “Artık muayene ücreti tahsildarlığı yapmaktan bıktık” dedi.

Saydan şöyle devam etti:

“Eczanelerden tahsil edilen muayene ücretlerinin SGK tarafından eczane faturalarından kesildiğini vatandaşa bin bir zorlukla anlatıyoruz. Vatandaşlar haklı olarak, ‘Beni sen mi muayene ettin, neden sen tahsil ediyorsun‘ diyerek her gün eczanelerimizde bu tahsilat konusunda bize itiraz ediyor, gereksiz tartışma ve gerginlikler yaşanıyor.

1 Ocak’tan itibaren vatandaşlarımız eskiden 5 lira verdikleri devlet hastanelerindeki muayene ücreti için 6 lira, eğitim araştırma hastaneleri için verdikleri 5 lira yerine 7 lira verecekler. Üniversite hastanelerindeki muayene katılım payı ise 5 liradan 8 liraya yükseldi. Özel hastanelerdeki muayene ücreti ise 12 liradan 15 liraya çıkarıldı.”

9 Ocak'a kadar uzatıldı

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son ödeme günü dün olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemi 9 Ocak 2017’ye kadar uzatıldığını ve bu tarihe kadar ödeme yapılmasının yasal sürede olacağını belirtti.