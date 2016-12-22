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15 Temmuz Darbe Girişimi

SGK, Gülen'e faiziyle birlikte 155 bin lira borç çıkardı

Darbe komisyonuna gelen bilgiye göre, Gülen'in emekliliği için sahtecilik yapıldı

22 Aralık 2016 00:10

Hülya Karabağlı

Fethullah Gülen'in son 10 yılda kardeşi Salih Gülen'in Erzurum'daki Gülen Matbaası'nda kâğıt üzerinde redaktör olarak gösterilerek Sosyal Güvenlik Kurumu’dan (SGK) emekli olduğu ortaya çıktı. Sahte hizmeti  ortaya  çıkaran SGK, Gülen'den son 10 yılda ödenen emekli maaşını faiziyle birlikte geri istedi.

TBMM 15 Temmuz Darbe  Girişimini Araştırma Komisyonu'na  SGK'dan gelen belgeler Fethullah Gülen'in emeklilik için gösterdiği  hizmet sürelerininde sahtecilik yapıldığını gösterdi. 

Emeklilik hakkı da elde edemeyen Fethullah Gülen'in sahte evrak kullanarak bu maaşı almaya hak kazandığı anlaşıldı. Sahtecilik olayının ortaya çıkması üzerine SGK, Fethullah Gülen'e bu sürede ödenen 110 bin 547 lira 02 kuruşu, 45 bin 47 lira 83 kuruş yasal faiz olmak üzere toplam 155 bin 594 lira 85 kuruş olarak geri almak için harekete geçti.

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