SGK, doktorların yazdığı ilaç markalarını mercek altına alıyor

İlaç mümessillerinin etkisiyle belirli firmaların ilaçlarını yazan doktorlar yakın takibe alınıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), doktorların hangi firmaların ilaçlarını yazdığını ve ne kadar sıklıkla ilaç yazdıklarını düzenli olarak kontrol edecek.

Uygulama kapsamında Türkiye'de görev yapan 102 binden fazla hekimin diploma numaraları, uzmanlık alanları gibi ayrıntılı bilgilerle Medula (sağlık hizmetlerinin elektronik takibi) sistemine alınacak. Ekim ayında faaliyete geçmesi beklenen sistem sayesinde doktorların, hastaları yönlendirdiği eczaneler de ortaya çıkacak. Çünkü eczaneler, hekimin diploma numarasını girmeden hastalara ilaç veremeyecek. 'Bilinçli yönlendirme' varsa hekimler uyarılacak.

Sağlık Bakanlığı, ilaç mümessillerinin hastanelere girip doktorlara ilaç tanıtımını yasakladı. Ancak bu önlemi yeterli olmadı. Firma çalışanları çeşitli yöntemlerle sağlık kuruluşlarına girip ilaç tanıtımı yapmayı sürdürdü. Fiziki takipten sonuç alamayan bakanlık, çareyi teknik izlemede buldu. Maliye, Çalışma, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin Hazine Müsteşarlığı'nda yaptıkları toplantıda doktor bilgi listelerinin güncellenmesi kararlaştırıldı. SGK müfettişlerinin denetimlerinde ortaya çıkan usulsüzlükler, hükümeti böyle bir önlem almaya itti. Müfettişlerin incelemesinde bir doktorun isminin 284 defa Medula'ya farklı girildiği ve 284 kez aynı doktor adına ilaç alındığı belirlendi. Mevcut durumda ilaç provizyon sistemi, hekimin ismi yanlış olsa da ilaç alımına izin veriyor. Ancak yeni dönemde eczacı ilaç verebilmek için doktorun diploma numarasını girmek zorunda kalacak. Böylece hekimlerin yazdıkları ilaçlar aylık ve yıllık olarak takip edilebilecek.

Uygulama kapsamında Sağlık Bakanlığı aile hekimleri, devlet hastaneleri doktorları için yazılım hazırlayacak. Üniversite hastaneleri de bu sisteme dahil edilecek. Belediye polikliniklerinde çalışan doktorlar ve işyeri hekimlerini ise SGK sisteme alacak. SGK yetkililerinin verdiği bilgiye göre, en pahalı ilaçlar onkoloji hekimlerinden çıkması gerekirken, pratisyen hekimlerin reçete maliyetleri daha yüksek. Burada bir suistimal olup olmadığı doktorların izlenmesiyle tespit edilecek.