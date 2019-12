SGK, diş tedavisi kararına uymuyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK’lı hastaların ’sevk’ şartıyla, fark ödemeden serbest dişhekimlerinden hizmet almalarını sağlayan Danıştay kararına günler sonra farklı yorum getirip yan çizdi.



Dişhekimlerinin ’devrim’ diye yorumladığı uygulamanın ’tedavi ücreti’ bölümü daha uygulamaya geçilemeden kaldırıldı.



İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Turgan Ülker, "SGK Başkanlığı cinlik yapmaya çalışıyor" dedi. İzmir Dişhekimleri Odası, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan sağlık hizmetlerinin tarifesini oluşturan Bütçe Uygulama Talimatı’nda (BUT) yer alan diş tedavisindeki sınırlama ve bedelleriyle ilgili maddelerin iptali için Danıştay’a başvurup dava açıyordu. Her yıl yürütmeyi durdurma kararı alınmasına karşın bu kararı Maliye Bakanlığı uygulamıyor, çoğunda da karar geç çıktığı için zaman aşımı yaşanıyordu.