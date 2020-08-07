SGK’dan kaplıca uyarısı

Kaplıca tedavisine balneoterapi adı veriliyor. Balneoterapi, başta kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları (eklemlerdeki romatizmal hastalıklar, kas-eklem ağrıları, dizde kireçlenme) olmak üzere, nörolojik ve travmatik hastalıklarda, cilt hastalıklarında, solunum sistemi hastalıklarında, sindirim ve idrar yolu hastalıklarında ve spor sakatlıklarının tedavisinde kullanılıyor. Kanaması ya da kanama riski bulunan hastalar balneoterapi uygulamaları alamıyor. Kalp damar hastaları ile yaygın varis şikayeti bulunanların, kansızlık ve diyabet hastalarının ise öncesinde doktor kontrolünden geçmesi öneriliyor.